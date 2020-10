El director del Institut Pasteur, Carlos Batthyány, fue enfático el domingo en afirmar que actualmente “la amenaza sería no abrir las escuelas, la amenaza sería dejarlas cerradas”. En una entrevista en Telemundo, el científico aseguró que los niños son menos de 10% del total de contagiados en Uruguay, y agregó que cuando se contagian no sufren gravemente la enfermedad; de hecho, en Uruguay no hubo niños internados por covid-19. Mencionó, incluso, que “el riesgo que tiene un niño de ir a la escuela en horario normal, en condiciones normales, es más bajo que el de sufrir un accidente de tránsito”.

Batthyány consideró que actualmente “las escuelas uruguayas, lejos de estar en la situación en la que estábamos hace 20 o 30 años, no están saturadas, tienen 24 alumnos por grupo, lo cual es muy bueno, y más o menos las escuelas tienen 300 alumnos por escuela”, lo que a su entender son números que “permiten con firmeza decir que se puede ir hacia la presencialidad”.

Apuntó que la vuelta a la presencialidad plena debe darse “con muchos testeos, evaluando y midiendo el riesgo y sacando conclusiones”, y añadió: “Podemos decir que 2020 fue un año perdido para la mayor parte de los niños de Uruguay, que son los del sistema público, 80%, pero lo que no hagamos de acá a diciembre no lo vamos a poder aplicar en 2021, y 2021 no va a empezar diferente que como va a terminar 2020”, e insistió en que en estos meses que quedan del año lectivo “tenemos que avanzar hacia la presencialidad”.

Las familias que han reclamado el regreso a la presencialidad plena han hecho hincapié en que “está demostrando que los niños no son los que mayormente se contagian de covid-19 y no son contagiadores”.