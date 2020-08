Luego de ocho años de trabajo entre la Asamblea Técnico Docente (ATD) y el Consejo de Formación en Educación (CFE) se aprobó en 2019 un nuevo capítulo del estatuto docente que transforma la concepción de los cargos docentes para encaminarlos a la Universidad de la Educación y debía entrar en vigencia en marzo. El 16 de julio las nuevas autoridades del CFE decidieron suspender este capítulo para volver a revisarlo; este miércoles fueron citadas a la Comisión de Educación de Diputados para explicar el cambio y comentar la proyección a futuro.

Los profesores de formación docente están divididos en siete grados, y el paso de un nivel al otro se basa principalmente en la antigüedad. El nuevo estatuto propone cinco grados y que el pasaje se haga mediante concursos que contemplen, sobre todo, la formación continua. Todos los docentes que ya tienen cargos en el CFE pasan a ser grado 2 –con compensación por antigüedad, para no afectar la remuneración–, los que recién ingresan son grado 1, y deberían abrirse concursos para pasar a tener cargos de mediana y alta dedicación. Además, el nuevo estatuto promueve los concursos de efectivización.

Las nuevas autoridades del CFE consideran necesario revisar los perfiles de cada grado y que eso quede explícito en el estatuto. Por ese motivo se suspendió el trabajo de la Comisión de Implementación y se cambió el nombre a Comisión de Ampliación para que defina los perfiles.

Según indicó a la diaria el diputado Sebastián Sabini, en la Comisión de Educación las autoridades se comprometieron a “mantener todos los consensos que se habían dado y simplemente agregar los perfiles para cada uno de los grados. La idea es que se expidan antes de fin de año”.

Sabini sostuvo que “no es una buena señal” que los consejeros electos por los docentes en el CFE y en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública hayan votado en contra de la suspensión. “Hay una administración que dice que no tiene un espíritu refundacional y que critica que no se hayan hecho modificaciones al estatuto docente, pero cuando efectivamente se hacen modificaciones se ponen en suspenso, en contra de la opinión de la ATD”, afirmó el diputado, y agregó: “Esperamos que la comisión se expida en breve y se mantenga la mirada de que en el mediano plazo Formación Docente tenga una estructura universitaria”.

En esta misma línea opinó la consejera docente del CFE, Rosana Cortazzo, quien dijo que hay una “incoherencia” por parte de las autoridades al habilitar esta suspensión, ya que “es un texto que va en línea con lo que el Codicen establece para otros estatutos docentes, en los que el avance en la carrera no es simplemente por antigüedad sino también por desempeño, como prevé el texto suspendido”.

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani opinó que “dadas las explicaciones que se recibieron en comisión, es más que justificada la decisión de las nuevas autoridades, es un derecho a estudiar y revisar decisiones tomadas en administraciones anteriores que podrían complicar la propia gestión del consejo actual”.

Cuestión presupuestal

Tanto Sabini como Cortazzo subrayaron que no había razón para suspender la aplicación del estatuto, ya que los perfiles de los grados docentes se pueden definir en la reglamentación y, de hecho, esa era la tarea que tenía la Comisión de Implementación. “Creo que la decisión tiene mucho que ver con el presupuesto. Tener una institución de carácter universitario implica ciertos compromisos económicos en el mediano plazo que evidentemente no se está en condiciones de asumir”, opinó Sabini.

Cortazzo lamentó que el estatuto “no esté vigente, porque de cara al próximo presupuesto se hubiera podido incluir una proyección que tomara en cuenta aspectos contenidos en el estatuto”. De todas formas, indicó que “la generación de cargos de media y alta dedicación no es compleja en el CFE, porque los docentes tienen las horas de clase y horas de departamento que se pueden transformar”. “Espero que se pueda aplicar a la brevedad y aspiro a que en las rendiciones de cuenta pueda ser considerado el tema”, expresó.

En cuanto al presupuesto del CFE, Cortazzo señaló que “se habla en la generalidad”, pero aún no hay definiciones concretas porque no se sabe qué línea de base va a dar el Codicen. No obstante, adelantó que se va a solicitar la misma cantidad de grupos y de becas que hubo el año pasado.