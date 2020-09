La semana pasada el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) “no es un actor relevante en la vida educativa”, dio a entender que no representa a los docentes y que una prueba de ello era la cantidad de seguidores que tiene el sindicato en Twitter. “En Uruguay hay más de 60.000 docentes. La cuenta oficial de Twitter de Fenapes tiene algo así como 1.500 seguidores”, había afirmado. Como respuesta, los docentes hicieron crecer el número de seguidores a más de 21.000.

Consultado por la prensa en la entrega de diplomas de los Centros Educativos de Capacitación y Producción (Cecap), Da Silveira se refirió a la situación con Fenapes como “roces normales en una sociedad libre”. El ministro explicó: “No es cuestión de arrepentirme o no, en una sociedad libre cada uno expresa los puntos de vista que le parece. Crecí en un Uruguay en dictadura donde discutir públicamente con un ministro podía tener consecuencias muy graves, yo me siento muy feliz de vivir en un país donde se pueda discutir públicamente con un ministro y que no pase nada, es el país que me gusta”.

Para Da Silveira el relacionamiento con el sindicato “sigue” y recalcó que “las sociedades democráticas funcionan así”.