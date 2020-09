La Administración Nacional de Educación Pública comenzó a discutir cómo se evaluarán los aprendizajes este año, y en una sesión del Consejo Directivo Central (Codicen) la semana pasada Primaria planteó que, en vistas de lo particular de este año, todos los niños promuevan, sin calificaciones. La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) cuestionó que se hubiera anunciado una decisión en ese sentido sin haber consultado a las maestras, y este lunes dirigentes de la federación tuvieron un encuentro con los tres integrantes del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) por este tema.

“Por la prensa no es la forma de enterarnos, así sea de cosas que no están definidas”, dijo a la diaria Elbia Pereira, secretaria general de la FUM. Según explicó, las autoridades del CEIP les dijeron que “no hay ninguna propuesta” ni tampoco un documento borrador para la discusión, “y que apenas existiera nos iban a estar convocando a una comisión de trabajo para participar”. La secretaria general lamentó que “no es la primera vez que primero salen decisiones a la prensa y después resulta que no eran tales”, porque entiende que “es muy difícil poder trabajar en este clima”, y afirmó que consultaron si el CEIP seguiría siendo el interlocutor por este tema o si sería el Codicen, ante lo que se contestó que sigue siendo Primaria.

“Más allá de que no somos un cogobierno, somos los que estamos en territorio, en la escuela, son las maestras las que están al lado de los niños y acompañan esos procesos; por respeto a la profesión deberían consultar a los maestros o las organizaciones que lo representan”.

“Quienes saben de los procesos de aprendizajes de los niños son las maestras”, afirmó Pereira, que explicitó que hasta el momento no hubo participación ni de la federación ni de la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Primaria, “siendo que el tema de la promoción es un tema técnico-pedagógico y la ATD es un órgano asesor del CEIP”. “Más allá de que no somos un cogobierno, somos los que estamos en territorio, en la escuela, son las maestras las que están al lado de los niños y acompañan esos procesos; por respeto a la profesión deberían consultar a los maestros o las organizaciones que lo representan”, aseguró.

La dirigente recordó que al comienzo de la emergencia sanitaria junto al CEIP habían acordado tres etapas a cumplir a lo largo del año: primero lograr la vinculación de todos los niños a los centros educativos, luego profundizar los aprendizajes, y por último acordar la forma de evaluación del año.

Pereira, además, cuestionó que se hiciera pública una supuesta decisión de promover automáticamente a todos los estudiantes en setiembre: “Podemos discutirlo en la interna, pero no podés hacer como si el año estuviera cerrado en setiembre y hoy todos los niños pasen cuando falta un tercio del año”, aseguró, señalando que una decisión en este sentido puede desestimular la asistencia de los niños.

Apoyo en los aprendizajes

La dirigente de magisterio no quiso adelantar una postura sobre cómo evaluar este año lectivo hasta tanto no haya una propuesta del CEIP, y aseguró que el tema tiene “muchas aristas”. La FUM-TEP convocará a su equipo técnico sobre políticas educativas para estudiarlo. “Se analizarán todas las variables, incluyendo el derecho del niño a cursar de la forma más normal posible: si 2021 posibilita eso, ¿le vas a quitar al niño esa posibilidad?”, se preguntó Pereira, quien también dijo que se debe tomar en cuenta “los pro y contras de las calificaciones”. “Aprendizajes este año hay; no serán los óptimos de un año normal, pero los niños aprendieron, y lo que se califica son los procesos de aprendizajes, no cuánto del programa se aprendió, sino cómo fue el proceso de aprendizaje de cada niño”, dijo, aunque aseveró que no está de acuerdo con tomar las calificaciones como “premios”, como opinó uno de los consejeros políticos del Codicen, Juan Gabito. “Si las viera como premio también las tendría que ver como un castigo, y no concibo que los niños en su proceso de aprendizaje deban ser castigados”.

Por otro lado, la maestra también cuestionó que hasta el momento “no aparecen” planes de apoyo para niños con rezago. “Escucho que dicen mucho que el foco está en los niños y en los aprendizajes, y está muy bien, pero entonces debería haber políticas ya definidas sobre aprendizajes, porque si no después el centro está en otra cosa”, señaló, y recordó que Primaria “pidió 15.000 horas para Trayectorias protegidas y Codicen autorizó 5.000”, en referencia al programa de apoyo escolar que funciona en las escuelas de contexto más pobre durante los meses de agosto a noviembre.