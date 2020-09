Durante este martes se podía ver una larga cola de personas en las afueras del Mercado Agrícola de Montevideo. Eran docentes interinos del Consejo de Educación Secundaria (CES) que, con la premura por el cierre de un llamado de actualización de méritos, estaban intentando obtener su certificado de buena conducta. El llamado permite a quienes quieren ser docentes ingresar al sistema de la Administración Nacional de Educación Pública y a quienes ya son profesores interinos presentar sus méritos para la actualización de las listas para elegir horas.

El llamado, que involucra a cerca de la mitad de los docentes de secundaria, se publicó el viernes 18 de setiembre en la página web del CES, tenía plazo de cierre este domingo 27, pese a que lunes y martes había asueto en los centros educativos donde solicitar el formulario 69 que certifica el egreso de bachillerato. Además se exige la presentación del certificado que otorga el Ministerio del Interior, aunque este organismo, vía web, estaba agendando para mediados de octubre, según comentó a la diaria Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de Secundaria (Ades) de Montevideo y de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes).

El domingo 20 de setiembre Ades Montevideo emitió un comunicado en el que cuestionó el llamado, en primer lugar porque no fue negociado ni informado en los ámbitos bipartitos. “Estas cuestiones se negociaban con el sindicato, después el CES siempre laudaba, pero se negociaban, y en este caso este llamado ni siquiera se comunicó previamente”, manifestó Iglesias.

El dirigente cuestionó que el llamado no abarca a todas las asignaturas, por lo que no todos los docentes tienen la posibilidad de avanzar en su carrera, y a su entender “el criterio que se tomó para depurar las listas fue pedir a todos que se inscriban como quien lo hace por primera vez, lo que requiere una cantidad de cosas para presentar”, como el certificado de buena conducta o el de demérito (sanciones internas del sistema educativo). Entre las dificultades para conseguir los documentos y el plazo exiguo “se generó un caos entre los docentes”, señaló Iglesias, ya que quienes no integren las listas no pueden elegir horas, a pesar de dar clases hace años en el CES.

El consejo anunció una prórroga hasta el domingo 4 de octubre, y aclaró que de no contar con el certificado de buena conducta se puede presentar una constancia de que el trámite está iniciado.