De cara a la realización de las elecciones de representación docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) denunció que una de las listas que compiten “ha enviado publicidad a través de las direcciones electrónicas de las escuelas”. La FUM, que compite en la elección bajo el lema de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay, afirmó en un comunicado que dicha acción fue realizada por la Lista 4, espacio liderado por Óscar Pedrozo y que en 2015 llevó al actual presidente del organismo, Robert Silva, a obtener uno de los dos lugares de la representación docente.

“Dado que esa información es de carácter institucional, entendemos que no debería ser de uso exclusivo de la Lista 4”, reclamó la FUM, que solicitó a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) el acceso a dicha información en caso de que haya sido autorizada y, en su defecto, que “se tomen las medidas del caso” y se investigue lo ocurrido.

En diálogo con la diaria, la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira, dijo que el mismo viernes se comunicaron con la secretaría de la DGEIP para plantear el reclamo y que esperan tener una respuesta, dado que “los plazos son breves” para la elección, que se realizará el próximo sábado en todo el país. La respuesta que obtuvo Pereira era que el tema “se estaba considerando”, detalló. Este lunes volvió a contactarse con la DGEIP y le comunicaron que no tenían noticias, sobre las que la notificarían una vez de que surgieran.

Quien sí se refirió al tema fue Silva, que aseguró que la DGEIP “solicitó los informes correspondientes” para determinar lo ocurrido, pero desde ya descartó que se usaran bases de datos institucionales en beneficio de integrantes de la Lista 4, dijo el presidente del Codicen a Telemundo. Según explicó, los integrantes de dicha agrupación, “teniendo listas de correo, remitieron a su lista de correo información y, por lo tanto, llegó a escuelas y a otros destinatarios”. “Creo que eso está dentro de lo que corresponde”, consideró.

La Lista 4 emitió un comunicado este lunes, en el que no hace alusión directa a esta situación, pero sí denuncia que esa agrupación es víctima de “comportamientos antidemocráticos”, de “tergiversación” y “eventual manipulación de la información”. Como ilustración del comunicado se ve una captura de pantalla de un grupo de Whatsapp de una filial de la Asociación de Funcionarios de UTU en la que una docente admite haber retirado las listas de la agrupación en un centro educativo.

En conversación con la diaria, Pedrozo señaló que el comunicado no estuvo dirigido únicamente a la denuncia de la FUM sino también a “un conjunto de situaciones que se vienen dando”. “Nos quieren involucrar en temas que no son del perfil de esta lista, nosotros somos maestros y profesores que quieren representar a maestros y profesores; se están haciendo cuestionamientos, que no son los más adecuados para el ejercicio democrático”, sostuvo. Pedrozo reclamó que como docentes deben “actuar desde la ética”. “Nuestra lista es amplia y plural y desde ese lugar nos hemos posicionado. Respetuosos con todos y llevando adelante nuestra propuesta”, concluyó.