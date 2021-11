No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) y UTU firmaron un convenio por el cual pueden desarrollar programas y proyectos de cooperación y fortalecer la formación técnica en dicho campo. En concreto, el acuerdo permite la creación o modificación de currículas, la realización de cursos, seminarios y conferencias, el intercambio de información y la realización de actividades de capacitación, tanto a profesionales como a estudiantes y docentes de UTU.

Leonardo Loureiro, presidente de CUTI, explicó a la diaria que ya están trabajando con las autoridades de UTU para tener incidencia en el desarrollo de tecnicaturas en el área de tecnologías de la información. Según valoró, dichas tecnicaturas de UTU, que tienen una duración de dos años y están distribuidas en varios puntos del país, “son muy buenas”. Además, explicó que una de ellas está relacionada con la carrera de Tecnólogo en Informática, que dura tres años y se ofrece en conjunto con la Universidad de la República.

El presidente de la cámara señaló que en el primer año de la tecnicatura participarán principalmente para explicar aspectos vinculados a la tecnología, pero el aporte será poco innovador. En cambio, en el segundo año eso cambiará y es probable que muchos cursos sean dictados por las empresas nucleadas en CUTI, que también ayudarán a UTU a “generar contenidos digitales de mucho valor”, planteó Loureiro. Al respecto, explicó que la idea es que se puedan utilizar en distintas modalidades de enseñanza y no únicamente en las propuestas de enseñanza a distancia.

En particular, desde CUTI se apunta a que haya una mayor diversidad de las propuestas de formación en el campo de las tecnologías de información y también mayor coordinación entre ellas. Loureiro explicó que de esa forma no sólo se garantiza que una persona que realizó un tecnólogo pueda seguir estudiando, sino que también se aporta a “la continuidad educativa en general”. “Las personas van a hacer esta tecnicatura pero después pueden hacer un tecnólogo y después una licenciatura. No es que se quedan con una formación. Lo que más estamos buscando es una oferta que permita esa continuidad educativa, que hasta los cursos que puedan dictar las empresas sean validados como créditos, obviamente, con un criterio académico que va a establecer la UTU”, planteó.

Además, Loureiro señaló que plantearon a las autoridades de UTU la idea de realizar un bachillerato tecnológico bilingüe. “Lo tomaron, les gustó la idea y lo van a hacer. Va a ser un bachillerato bilingüe en Montevideo y en Paysandú. Eso es una idea que surgió del acuerdo, pero nosotros simplemente tiramos la idea, no participamos en la gestión”, señaló.

En la firma del convenio, el 18 de noviembre, la subdirectora de UTU, Laura Otamendi, aclaró que los dos bachilleratos se ofrecerán en los Institutos de Alta Especialización de ambos departamentos y que también se trabaja con CUTI en la instalación de una planta de reciclado de equipos informáticos. Por su parte, el director Juan Pereyra sostuvo que si bien UTU es “garantía de la educación”, las empresas de tecnologías de la información necesitan “gente preparada”. Por lo tanto, dijo que es inmejorable que sean las propias empresas las que aporten al diseño de currículas. De esa forma, planteó, los estudiantes de esas ofertas saldrán al mercado “con lo que realmente necesitan”, y eso, a su vez, “es lo que necesita el país productivo”.