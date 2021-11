No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) denunció que en distintos puntos del país existieron “dificultades para que los estudiantes de diversos departamentos y localidades pudieran concurrir a votar” el 30 de octubre, cuando se eligió al representante estudiantil para el Consejo de Formación en Educación (CFE).

“Si bien desde lo institucional se trabajó en resolver los asuntos logísticos, y nos consta que en la gran mayoría de centros esto ocurrió, hubo en otros lugares condiciones desiguales en lo logístico, en lo organizativo y en lo informativo de cara a la jornada electoral”, apuntaron. En este sentido, consideraron que “necesario resaltar” que en esta ocasión “no existió para el estudiantado el voto observado ni por correspondencia”.

El gremio estudiantil manifestó mediante un comunicado que se limitó la “posibilidad” de votar a quienes “no viven en las localidades o departamentos en donde se encuentra su centro de referencia”. Indicaron que si bien en algunos centros y departamentos existió una organización previa junto al estudiantado para “su traslado dentro del departamento durante la jornada, en otros casos no existió una planificación previa, ni se trabajó de manera sistematizada y ordenada de cara a las elecciones, por lo tanto, para quienes aparecían en el padrón de un centro fuera de su departamento significó claras dificultades para trasladarse, quedándose sin poder votar”.

En relación al voto por correspondencia, el gremio denunció que también se incurrieron en errores “a causa de una información poco clara” que provocó que algunos estudiantes se dirigieran al correo a votar, “sin saber que esa modalidad de voto no era válida y que además al hacerlo les inhabilitaba el voto en donde sí le correspondía”. “Esto significó dificultades y confusiones varias, con consecuencias una vez más sobre el estudiantado”, agregaron.

Por eso mismo, entienden necesario que se dejen sin efecto las “sanciones sobre aquellas y aquellos estudiantes que pretendían ejercer su voto pero que por las distintas dificultades que se sucedieron no pudieron hacerlo”.

Por último, dijeron que para las próximas elecciones va a ser necesario que haya “una mayor claridad en las campañas de información” hacia este tipo de jornadas para así “garantizar la posibilidad de votar a todas y todos los estudiantes habilitados, sin que nadie quede sin poder hacerlo”.

Un saludo cordial

El Ceipa saludó a la lista 1000, que surgió de una alianza con la Federación de Estudiantes de Formación en Educación del Uruguay (Fefeu), dado que fue la más votada con “gran amplitud en los distintos centros del país”. Los gremios estudiantiles alcanzaron los 11.820 votos y lograron que Génesis Gallardo, estudiante de Filosofía en el IPA, sea la nueva representante estudiantil. “Tal respaldo es sinónimo de responsabilidad, de organización, de representatividad, trabajo y compromiso”, indicaron.

Además, valoraron positivamente que la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza Secundaria (CSEU) vuelva a tener los dos cargos docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública con un apoyo del 70%, según los resultados primarios.

“Estos resultados tanto en el orden estudiantil como docente, respaldan la necesidad de seguir estrechando lazos de unidad, trabajando hacia espacios con mayores niveles de participación, tras una proyección sostenida y con objetivos comunes junto a organizaciones estudiantiles, sociales y sindicales en todo el territorio”, consideraron.

Por la anulación

Por su parte, el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), que llamó a anular el voto como forma de reclamar cogobierno en el CFE, histórica posición del gremio, apuntó que los resultados de las elecciones “han sido claros у contundentes”. “En la capital el 40% de las y los estudiantes decidió anular o dejar en blanco su voto, este enorme porcentaje del electorado que para todo el país fue más del 25% viene a dejarnos un mensaje muy claro”, difundieron, en un comunicado.

A su vez, agregaron que en estas elecciones “no estaban en juego las condiciones de vida y estudio” ni “estaba en juego la representación de las y los estudiantes y su incidencia en el quehacer académico”. “Este alto porcentaje de estudiantes que entre al menos cuatro opciones distintas prefirió no optar por ninguna de ellas, nos sigue reafirmando que la verdadera representación y participación está en las calles, en los centros de estudiantes, en las movilizaciones obreras y no en reuniones burocráticas que poco poder de incidencia tienen sobre nuestros problemas cotidianos”, criticaron.

Estos resultados, según el CEM, demuestran que “esta falsa contienda electoral no es autonomía, no es cogobierno, no es la participación que queremos”, y añadieron: “Sólo con comparar el porcentaje de anulados en nuestras elecciones con el porcentaje de anulados por el orden estudiantil en las elecciones de Consejo de Facultad alcanza para afirmar que hay una gran diferencia en la participación universitaria con autonomía y cogobierno y nuestra participación”. “La autonomía y el cogobierno reales para formación docente siguen siendo una necesidad, y los conquistaremos organizadas y en las calles”, concluyeron.