Después del segundo día de la elección virtual de horas para 2022 en liceos de Montevideo, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades) de la capital emitió un comunicado en el que denuncia “total caos” y “errores varios” en el acto, que se realizó a través de la plataforma Zoom. En particular, el sindicato considera que no existieron garantías para los profesores que eligieron horas de trabajo para el año que viene.

El sindicato afirma que se agregaron cinco cargos de adscripción después de haber comenzado la elección, algo “completamente antirreglamentario”, y señalan que hubo “dificultades” para acceder a constancias de participación. Además, advirtieron “errores en la notificación respecto a la confirmación de cargos”, lo que hizo que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) anulara la elección de cargos de profesor orientador pedagógico y bibliográfico.

En suma, afirman que hubo direcciones liceales que “invitaron” a sus docentes a elegir durante el horario de trabajo en el propio centro educativo, cuando la normativa establece que los profesores tienen derecho a cuatro horas libres para realizar la elección. En ese sentido, consideraron que dicho tiempo es insuficiente con las nuevas reglas de juego, por las que hay un liceo que funciona como centro de referencia para quienes tienen problemas de conexión, que para el caso de Montevideo está ubicado en la Curva de Maroñas y “no es céntrico”.

“El resultado es el esperado: se saturó el Zoom, se cometieron errores varios y la propia anulación de algunas elecciones”, advierte Ades Montevideo, que considera que el de hoy fue “un día de elección de horas perdido”. En ese sentido, entienden que decenas de docentes “pasaron por los nervios de la búsqueda del acceso a su fuente laboral” por “deficiencias en el proceso que hace meses veníamos anticipando”.

En suma, el sindicato denunció que la DGES no cumplió con la normativa que establece que se debe convocar a un espacio con participación sindical para la organización de la elección de horas -las Coded (Comisión de Elección-Designación de Horas)-. Además, sostuvo que este jueves el acto eleccionario se realizó “sin veedores sindicales”, ya que no se justificó la inasistencia de los representantes de Ades que pretendieron asistir para fiscalizar y tampoco se autorizó el ingreso a la sala de Zoom a quienes quisieron hacerlo en su tiempo libre. En particular, los representantes de Ades Montevideo en la Coded de la capital emitieron un comunicado el miércoles en el que denuncian “arbitrariedad, autoritarismo y falta de previsión” de la DGES. Por su parte, negaron haber sido convocados a reunión alguna para planificar la elección y advirtieron que se presentarían errores de convocatoria, como períodos muy cortos entre los distintos llamados.