La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, emitió un video explicativo a través de cuentas institucionales sobre cómo se está pensando la elección de horas y cargos docentes para el año que viene. Según dijo, el procedimiento será virtual en 13 departamentos, que incluyen a Montevideo y Canelones, y que actualmente se están realizando capacitaciones a funcionarios en todo el país. Esta definición generó el rechazo de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que reclama que el procedimiento sea objeto de negociación colectiva y por ello hace un paro de 24 horas este jueves.

En el video, Cherro se pregunta por qué elegir un formato virtual y responde que “esta administración apuesta a la modernización del sistema y a la mejora de los procesos”. “Con esta nueva modalidad el docente podrá elegir horas desde el lugar que crea conveniente, privilegiando la comodidad, la logística, la cercanía, ahorrando dinero en traslados y sobre todo en tiempo. Como docente, directora e inspectora he vivido la elección de horas y he visto a docentes madres con sus hijos esperando largas horas, he visto docentes que deben trasladarse desde lugares muy distantes para elegir sus puestos de trabajo. Por eso creo que este cambio es positivo”, manifestó.

Para la directora general, es necesario pensar que “la virtualidad ha llegado para quedarse” y deben considerarse “las ventajas y oportunidades” que brinda. Precisamente, contó que a causa de las restricciones de la pandemia “desde abril de este año en Canelones y Montevideo y antes en Rivera y Rocha se realizaron elecciones virtuales exitosas”.

Sobre estos casos, la jerarca indicó que “no hubo reclamos en todo este período de elecciones” y que “los docentes quedaron conformes”. “Los invito a informarse con quienes tuvieron la experiencia. No podemos someter a los docentes a elegir cada año sus horas como si fuera la primera experiencia laboral. Queremos dar este primer paso contigo, avanzar juntos, en equipo y en forma colaborativa”, dijo Cherro a los profesores.

Sobre cómo será el proceso en ese formato, detalló que “el docente ve el pizarrón de horas vacantes en forma sincrónica, ingresa a una sala privada solo, con un digitador que podrá mostrarle paso a paso el camino que ha elegido”. Si bien desde Fenapes se advirtió que este tipo de procesos puede dar lugar a “conductas clientelistas y designaciones irregulares”, Cherro sostiene que la elección de horas virtual “brinda transparencia al procedimiento”.

La jerarca informó que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) está trabajando en la elaboración de tutoriales sobre el proceso y que todas las novedades al respecto quedarán disponibles en un enlace directo en la web de la DGES. Además, planteó que como habrá otros seis departamentos que realizarán el proceso bajo el mecanismo tradicional, se tratará de una elección de horas mixta, que “permitirá realizar evaluaciones al respecto”.