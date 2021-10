No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Dirección de Gestión y Soporte de la Enseñanza, que depende de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), informó a la Secretaría de Asuntos Laborales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) que, por la emergencia sanitaria, este año la elección y designación de horas docentes será en forma virtual y presencial, algo que no pasó el año pasado, en plena escalada de casos por covid-19.

Gustavo Hellbusch, integrante de la Asuntos Laborales del sindicato, señaló a la diaria que no están dadas las condiciones “a lo largo y ancho del país” para que miles de docentes puedan conectarse y acceder a sus horas de trabajo para el año 2022, porque para esa instancia se requiere un dispositivo con micrófono, cámara y estar “todo el tiempo” enfocándose en primer plano con la cédula en su mano. En caso de que cuando se estén eligiendo las horas docentes hubiera “algún tipo” de desconexión, ello puede ser causal de abandono del proceso y podría retomarse la instancia cuando el o la docente logre estar en línea nuevamente, se afirma desde Fenapes.

Para el sindicato, el proceso de elección de horas define las condiciones de acceso al trabajo, por lo que debe ser analizado en el ámbito de la negociación colectiva. “Plantearon que en situaciones muy excepcionales se puede usar el chat y, a su vez, que existe la posibilidad de que ante una desconexión pueda haber un llamado por parte de quienes forman parte de las comisiones de elección de horas a un número de contacto [del profesor]. En caso de no ser posible la comunicación, se dejará un correo de voz, y eso sería una constancia, para dejar en algún lado, de que hubo una intención de conectarse con el docente que por algún motivo no pudo participar de la elección de horas”, explicó. En suma, apuntó, esto “carece de total garantía” y agregó que les preocupa “muchísimo” por lo “neurálgico” que es el acceso al trabajo.

El 27 de setiembre la DGES le comunicó al sindicato que luego de ser consultadas varias direcciones departamentales o salas de direcciones habían respondido “afirmativamente” al formato virtual de elección y designación de cargos y horas docentes. De esas direcciones departamentales, unas 11 aprobaron la modalidad, dijo Hellbusch.

“Esto es claramente violatorio de los espacios bipartitos, es una repercusión de lo que plantea la ley de urgente consideración, porque en este momento no hay órganos colegiados [en los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP], no hay representación docente que se pueda oponer o mostrar una voz discordante a esta propuesta”, sostuvo el sindicalista. Por lo tanto, consideró que la iniciativa se trata únicamente de la voluntad de la DGES. En ese sentido, Hellbusch sostuvo que están recibiendo “respaldo” para rechazar este formato por parte de los docentes, sean sindicalizados o no.

Según un comunicado de Fenapes, la elección de horas y cargos a distancia genera un “terreno fértil para conductas clientelistas y designaciones irregulares” que ya consideraban “desterradas”.

Leé más sobre esto: Los sindicatos y la oposición señalan que direcciones unipersonales en la educación no permiten que “distintas sensibilidades” aporten a la gestión

La DGES tenía pensado iniciar el proceso de elección de horas en la primera quincena de noviembre. Para el integrante de Fenapes, “la emergencia sanitaria en este momento no es una excusa” para efectuar este formato. En ese sentido, la comparó con la situación del año pasado, cuando de noviembre a febrero hubo un pico de contagios de coronavirus.

“Lo que se plantea desde Secundaria es que este formato de elección es más barato que el de elección presencial. Ahí hay una pata que tiene que ver con lo presupuestal”, dijo, y expresó que existe intencionalidad de “erradicar” la presencia sindical en los ámbitos bipartitos a nivel departamental.

En caso que no haya acuerdo, es “probable” que Secundaria pida al Consejo Directivo Central de la ANEP que resuelva un criterio único para todo el país para esta instancia.

Consultado sobre si les informaron sobre la cantidad de grupos y horas docentes que habrá el año próximo, Hellbusch dijo que “hay secretismo” en cuanto a esa proyección y aseguró que se “invirtió” el formato de años anteriores. Según detalló, antes las direcciones liceales enviaban propuestas a Secundaria para que fueran evaluadas y eventualmente modificadas. En cambio, a partir de ahora será al revés, porque los grupos van a ser elaborados centralmente y luego se comunicará a las direcciones. “Ahí el margen de modificación de la oferta educativa a nivel liceal es mínimo”, concluyó.