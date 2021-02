Representantes de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) se reunieron este jueves con el director general de la institución, Juan Pereyra, a raíz del conflicto que mantiene el sindicato en contra del recorte de grupos y horas docentes para 2021. En la tarde, además, un grupo de educadores y trabajadores se manifestó frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo contra el recorte de grupos y horas.

El lunes 22, el Consejo Nacional de AFUTU resolvió convocar a un paro nacional de 24 horas para el lunes 1º, día de comienzo de clases, con la ocupación de la sede central de UTU, y el martes la dirección general de UTU les propuso tener el encuentro bipartito. Según contó la presidenta de AFUTU, Patricia Massiotti, a la diaria, en la reunión “planteamos todos los puntos que llevábamos, se nos escuchó, y llegamos a algunos acuerdos, que no era lo que queríamos, pero implican cambios sobre lo que estaba planteado para los alfabetizadores, los educadores y para los intérpretes de lengua de señas”. La dirigente sindical explicó que los distintos colectivos afectados analizarán las contrapropuestas de la dirección y plantearán su postura al Consejo Nacional, que resolverá si firmar un acuerdo o no este viernes.

Massiotti explicó que, por ejemplo, en la última reunión bipartita se había planteado que iba a haber 48 duplas de alfabetizadores laborales, una figura del ciclo de Formación Profesional Básica (FPB) de UTU, pero luego se habilitaron 24 duplas, y en el encuentro del jueves la dirección “volvió a las 48”. En el caso de los educadores, otra de las figuras docentes de FPB que hasta ahora tenían 20 horas cada 40 estudiantes, la UTU había planteado reducir las horas a 10 cada 40 estudiantes, algo rechazado por los trabajadores. En la reunión se planteó la posibilidad que sean 10 horas cada 25 estudiantes, alternativa que estudiará el sindicato.

En el caso de los intérpretes de lengua de señas, el colectivo plantea un cambio de procedimiento para que las designaciones estén resueltas desde el inicio de clases, para que los estudiantes sordos cuenten con ese respaldo desde el comienzo, algo que actualmente no se logra.

Massiotti consideró que la reunión tuvo “sus puntos positivos”, porque “se lee como una negociación colectiva donde las partes logran un acuerdo; si pudo ser más beneficioso o menos, es otro tema que tenemos que analizar en estas instancias, pero sí es real que llegamos a la instancia de estar en la puerta de firmar un acuerdo”, consideró.

La información fue trasladada a los distintos colectivos involucrados, que se expedirán y en base a esas posturas el Consejo Nacional tomará una resolución este viernes, sobre firmar o no el acuerdo. “AFUTU no va a acordar un recorte de horas docentes para sus trabajadores, esto fue una negociación donde de lo que se iba a instrumentar logramos un poco más. Me gustaría decir que logramos revertir el recorte de los grupos y horas de FPB, pero eso creo que va más allá de la dirección general de UTU y de la enseñanza, y los trabajadores tienen que llevar el plato de comida para su casa”, apuntó la dirigente sindical.

Además de evaluar la conveniencia o no de firmar un acuerdo con la dirección de UTU, el Consejo evaluará si se mantiene o no el paro nacional de 24 horas para el lunes.