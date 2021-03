Con idas y vueltas entre el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Rivera y las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), continúa la incertidumbre respecto de si habrá o no clases presenciales en las próximas semanas en el departamento.

El sábado de tarde, el intendente departamental de Rivera, Richard Sander, y el director de Salud del departamento, Carlos Sarries, anunciaron en conferencia de prensa que, debido a la situación sanitaria en la frontera, el Cecoed había planteado suspender las clases presenciales durante las siguientes dos semanas y adelantar el cierre de bares, restaurantes y pubs a las 23.00. En esa ocasión, Sarries explicó que, aunque el número de casos de coronavirus asociados a centros educativos “no es significativo”, la presencialidad “determina un gran aumento de la movilidad, entonces nos ha llevado con gran pena” a suspender las clases presenciales en los centros educativos.

Sander también lo anunció en su cuenta de Twitter: “Suspensión de clases presenciales en Rivera por 15 días en todos los ámbitos, restaurantes y bares deberán cerrar a las 23 horas. En este momento somos el cuarto departamento con más vacunados, en las próximas dos semanas debemos pasar a ser el primero en vacunados per cápita”.

Sin embargo, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, dijo más tarde a El Observador que “no hay ninguna decisión tomada” y que las autoridades de la enseñanza recién “estaban estudiando” el “pedido” de suspender las clases durante los próximos 15 días.

Luego de eso, el intendente eliminó el citado tuit y escribió otro en el que pedía disculpas e informaba que su cuenta de Twitter fue hackeada. “Con respecto a las medidas, siempre acompañamos a las autoridades competentes y al Gobierno Nacional”, agregó. El domingo dijo al medio de prensa local Tribuna Repleta que borró su cuenta en esa red social porque casi no la usa y para ahorrarse futuros problemas.

“Preocupante”

Esto hizo que la Comisión Directiva de la Asociación de Maestros de Rivera (Amder) emitiera un comunicado el sábado de noche a través de su cuenta de Facebook, en el que manifestaba su malestar por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. El comunicado dice que el Cecoed departamental, un “organismo compuesto por autoridades políticas y sanitarias departamentales”, definió “por unanimidad” la suspensión de la presencialidad en los centros educativos de Rivera y que hace unas horas les habían comunicado que la disposición era oficial. Según Amder, “la comunicación la realizaron el intendente de Rivera y los/as diputados/as del departamento”.

Sin embargo, en el comunicado se narra que desde Amder consultaron al presidente del Codicen y este “plantea que aún no se decidió nada desde la ANEP”, porque se espera un pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Emergencias.

El presidente de Amder, Marcos Correa, dijo a la diaria que desde los sindicatos de la educación en Rivera se ve “con buenos ojos que el Cecoed departamental haya solicitado a las autoridades nacionales que se tome la medida que nosotros sugerimos”. Según dijo, el sindicato había “solicitado la suspensión de las clases en todo el departamento” y no sólo en la capital departamental, ya que tienen “casos en el medio rural y en escuelas del interior del departamento, como en Minas de Corrales, Tranqueras y Masoller”. Además, sostuvo, el 1o de marzo no empezaron las clases en Vichadero. Por otra parte, resaltó que los padres organizados, que realizaron una manifestación frente a la Inspección Departamental de Educación Primaria de Rivera, también están de acuerdo con la medida que solicitó el Cecoed.

Correa aclaró que “lo que se pide es pasar a la virtualidad, no que no haya clases”. En ese sentido, comentó que “la presencialidad plena se ha dado de mala manera en Rivera. Tuvimos clases superpobladas, problemas en cuanto a los espacios y aglomeraciones de padres en la salida”. Contó que también hubo “aglomeración de maestros durante la elección de cargos y debió intervenir la Policía”, y lo mismo sucedió en los concursos.

Para Correa, la presencialidad plena es “inviable” debido a la situación sanitaria que atraviesa el departamento, “pasamos los 800 casos” y “venimos solicitando pasar a la virtualidad desde el viernes 5 de marzo”. Explicó que en aquel momento “había diez escuelas afectadas” y ahora hay “16 con casos de coronavirus”, y adelantó que “mañana cuando actualicemos los datos seguramente serán 18”, debido a que desde dos centros educativos le han informado que tal vez no dictarán clases el lunes. A ese número se le deben sumar “casi todos los liceos –son ocho en la capital del departamento– y dos UTU”, aseguró.

Respecto de la confusión que se generó luego de la primera conferencia de prensa en la que participaron Sander y Sarries y el primer tuit del intendente, Correa comentó que “nosotros sabíamos que el Cecoed no tiene la potestad para suspender las clases, pero según el intendente esto ya se había coordinado con las autoridades nacionales, el presidente del Codicen, el ministro de Salud Pública y el secretario de Presidencia”. “Luego dio marcha atrás y aclaró que era una solicitud y no una medida tomada”, sostuvo, y señaló que lo “preocupante es que aún no tenemos respuesta”. Para Correa la situación fue “lamentable”, y “creemos que las autoridades departamentales deben estar muy tristes”, porque lo que ha pasado es un “fiasco”.