Las autoridades de la Administración Nacional de Educación (ANEP) están trabajando en la vuelta de la presencialidad. Si bien todavía no hay un cronograma definido, en una sesión de nueve horas realizada el jueves, el Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo definió algunos criterios que tendrá en cuenta para el retorno a las aulas. En diálogo con la diaria, el integrante del Codicen Juan Gabito señaló que “el mismo contexto sanitario que lleva a la suspensión es el que va a decir si están dadas las condiciones o no después del feriado de Turismo”.

El consejero explicó que es un hecho que la vuelta será gradual y por niveles, “seguramente priorizando a la gente que es más vulnerable desde el punto de vista educativo”, más allá de lo sanitario. En particular, nombró a los niños que asisten a la educación inicial y a la especial y a los primeros años de primaria, que necesitan “un mayor acompañamiento”. A la hora de evaluar la situación sanitaria, se tendrá en cuenta el contexto general del país, pero en particular el de cada comunidad educativa. Gabito explicó que no se tomarán medidas de carácter general para todo el país “porque hay situaciones muy distintas”. “Por ejemplo, todo el departamento de Rivera puede estar en color rojo [en la escala de Harvard], pero en una localidad la maestra, en su burbuja y con pocos niños, puede volver en una escuela rural, o lo mismo en una escuela urbana pequeña”, ilustró.

Para tomar las decisiones, las autoridades educativas tomarán la información de lo reportado por las inspecciones y direcciones de los centros educativos y también de cada Centro Coordinador de Emergencias Departamental, que tienen los datos de primera mano para cada territorio. Según Gabito, pueden “aparecer islas” donde no se pueda empezar con la presencialidad, más allá de la buena situación en el resto del respectivo departamento, y viceversa. En ese sentido, en las zonas en las que se constate que no habrá dificultades se volverá al trabajo en los centros educativos, pero “con mucha precaución”, indicó.

Si bien la decisión sobre la reanudación de las actividades presenciales será de las direcciones a cargo de los distintos subsistemas y del Consejo de Formación en Educación, se tendrá en cuenta la opinión de las comunidades educativas y los criterios generales elaborados por el Codicen. Para ello no sólo deberá tenerse en cuenta la situación de los docentes sino también la de los funcionarios de servicio, que son fundamentales para el cumplimiento de los protocolos de limpieza. Según el consejero, al momento es muy poco probable que alguna actividad presencial pueda retomarse el lunes después de Semana de Turismo, ya que debería haberse resuelto algo al respecto ayer, lo que no ocurrió. De todas formas, no descartó que pueda tomarse alguna determinación al respecto en la semana.

Gabito detalló que la ANEP tiene bajo su órbita a 700.000 alumnos, cuyos responsables son más de 1.000.000 de adultos, y dentro de ese colectivo priman posturas muy distintas sobre la pandemia y la necesidad de suspender o retomar actividades presenciales. “Nuestro rol es mediar en esa situación”, consideró el consejero.