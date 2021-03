La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, explicó el martes en el programa radial En perspectiva cómo fue el proceso en relación con el expediente por el que 14 docentes y una auxiliar de servicio del liceo 1 de San José fueron sumariados y separados del cargo con retención de 50% de los haberes. La entonces directora del liceo denunció, en octubre de 2019, que los trabajadores se habían sacado fotos en el liceo en el marco de la campaña que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) llevaba adelante en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que impulsaba Jorge Larrañaga.

Cuando Cherro asumió el cargo, en mayo de 2020, la directora del liceo consultó sobre el estado de aquel expediente, que había sido archivado en marzo por las anteriores autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES). Según Cherro, la resolución determinaba el pase a archivo porque el tema ya había sido considerado, “y no había sido considerado en lo más mínimo”, dijo. La directora del liceo había presentado otra denuncia, entonces Cherro determinó que los dos temas pasaran nuevamente a Jurídica, así como las inspecciones correspondientes.

El área de Jurídica sugirió el inicio de una investigación administrativa, que se resolvió en setiembre, y los trabajadores fueron citados a declarar, y en diciembre se elevó al CES el informe con la sugerencia de iniciar un sumario contra los docentes. Sobre el tema de fondo, Cherro dijo que no quería emitir juicios, pero aseguró: “La libertad de expresión existe pero cuando yo no estoy dentro de un lugar educativo. No puedo ir con banderas políticas dentro de un lugar donde funciona una institución educativa, con alumnos o sin alumnos”, consideró la directora.

Ante el informe de Jurídica, Cherro volvió a consultar si el inicio del sumario sería con o sin medidas cautelares, ante lo que, según ella, se le respondió que “las medidas deben hacerse con separación del cargo, por el tipo de falta que estaría siendo en cuestión, proselitismo o violación de la laicidad”, y se limitó a decir que el 21 de diciembre el CES “ejecutó eso”.

Consultada sobre la pertinencia de notificar sobre los sumarios en los días previos al inicio de clases, algo que para los sindicatos fue una provocación, Cherro dijo que con la resolución el 21 de diciembre “mientras se firma, llega el receso de enero y viene febrero, que tenemos Carnaval y es un mes más corto, Jurídica termina de notificar el 25 de febrero”. “Si me preguntás sobre la pertinencia de la fecha… de repente entre notificar el 25 de febrero y el 10 de marzo era lo mismo, pero las cosas tienen que hacerse, y si demoramos nos critican”, justificó.

Cherro aseguró que en la resolución del tema “no hay una cuestión de persecución sindical, tampoco de provocación, muy lejos de estar en eso”. “No tenemos tiempo para una caza de brujas”, dijo, y enfatizó que el asunto de fondo está en estudio: “Todavía no se ha demostrado que estas personas sean absolutamente culpables, se va a investigar y ahí sí se van a definir las sanciones”.

Sobre la situación de Marcel Slamovitz, vicepresidente de Fenapes y uno de los docentes que fueron estudiados a raíz de la denuncia, Cherro dijo que “no fue sancionado” porque su foto fue tomada en el local sindical, no dentro del liceo. No obstante, sobre Slamovitz hay otra investigación en curso por el uso de un tapaboca con la insignia de Fenapes.

Cherro dijo que el lunes la adhesión al paro convocado por este tema por Fenapes fue de 30%, aunque en departamentos como Salto o Artigas 100% de los docentes concurrieron a los centros de estudio. En San José, dijo, la adhesión fue de 40%, mientras que en Montevideo “50 y 50, como es en general”.