Este lunes comenzaron las clases en primaria y educación media, aunque marcadas por un paro de 24 horas convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) como respuesta a la medida tomada por la Dirección General de Secundaria de separar del cargo a 15 docentes y una auxiliar de servicio de San José. La medida fue planteada por la filial de San José, luego de que los trabajadores del liceo departamental fueran sumariados y separados del cargo por seis meses, con retención de 50% de sus haberes, porque en octubre de 2019 se tomaron fotos en el marco de la campaña de Fenapes en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, impulsada por el hoy ministro del Interior Jorge Larrañaga.

Las movilizaciones previstas por los profesores comenzaron temprano en la mañana con una manifestación en la puerta del liceo convocada por alumnos, exalumnos, el Plenario Intersindical de San José y el sindicato. Según informa el periódico local Primera hora y consigna Montevideo Portal, se leyeron dos proclamas: una de estudiantes y otra de los profesores que fueron separados de sus cargos, se reclamó “justicia” para los funcionarios sumariados y se denunció que no tuvieron posibilidad de defenderse, así como también una violación a la libertad de expresión.

Marcel Slamovitz, vicepresidente de Fenapes y uno de los profesores investigados, habló en la manifestación que se hizo en la plaza Independencia maragata. Destacó que el paro “ha sido un éxito” y en diálogo con el portal local afirmó que la medida “ha sido la más grande de los últimos 20 años”.

En su oratoria detalló que “luego de conocerse la sanción se convocó a una asamblea en San José y más de 70 compañeros estuvieron presentes”, y agregó que rápidamente “aparecieron los estudiantes; nunca los convocamos, vinieron solos, se autoconvocaron y también los padres”. Pidió que se retiren “todas las sanciones a los compañeros, a los que se trató como delincuentes”, y aseguró que “el plenario siempre estuvo, acá están los compañeros, es la solidaridad del movimiento obrero, porque la libertad no se negocia”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, también habló en la plaza Independencia y dijo que el Consejo Directivo Central (Codicen) debería dialogar inmediatamente con estos docentes para resolver la situación. A su vez, recalcó que la administración “no está dispuesta al diálogo” y subrayó que en la opinión de los trabajadores, el inicio de clase y la elección de horas y de cargos han sido “caóticos”. Terminó asegurando que habrá “una y mil protestas del movimiento sindical si no se levantan estas medidas”.

La respuesta de las autoridades

Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), comentó sobre el tema en una recorrida que realizó en la mañana de este lunes por diferentes centros educativos en el marco del inicio de clases. Según indicó, habló con la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, quien le aseguró que “se ha actuado conforme a derecho”.

Silva detalló que “el Consejo [de Educación Secundaria] anterior ha seguido los pasos de acuerdo a lo que informó la División Jurídica: hubo una denuncia, la administración anterior la archivó sin diligenciar; esta administración, ante pedido de parte, la diligenció y un informe técnico dijo que hay que hacer un procedimiento disciplinario”. El jerarca opinó que “hay que estar acordes a lo que los servicios técnicos, que tienen permanencia, que no llegan con este gobierno, han aconsejado”.

Para Silva, “es una muy mala noticia para el país que hayamos comenzado, luego de tanto sacrificio y esfuerzo, con un paro por parte de Fenapes. Es un error, le hace mal a la educación pública, les hace mal a los hijos de los trabajadores y a la población más vulnerable que, con expectativa y ansias, está esperando este inicio de cursos”. Asimismo, aclaró que “los liceos están abiertos, están los adscriptos, están los profesores. La invitación a las familias es a que concurran a los liceos que la educación pública los está esperando”.

Por su parte, Cherro detalló que si bien en un inicio el Consejo de Educación Secundaria (CES) había determinado que el caso se abordara por medio de una investigación administrativa, un posterior informe de la División Jurídica hizo cambiar de parecer a las autoridades. La apertura del sumario con separación del cargo “fue tomada en diciembre por el CES y recién ahora Jurídica lo notifica”, explicó, y opinó que no fue oportuno comunicar la medida a los implicados a pocos días del inicio de clases. “El servicio jurídico tiene muy poco personal, es algo que vamos a tener que resolver, tenemos muy pocos abogados”, explicó la jerarca sobre la demora en la notificación. Si bien el informe de Jurídica no es vinculante, Cherro insistió en que se optó por seguir al pie de la letra las indicaciones de funcionarios que tienen un perfil técnico. “El sumario puede ser de varias naturalezas, pero Jurídica nos pide que sea con separación de cargo y retención de una parte de haberes y si nos indican eso, nosotros vamos a respetar lo que dice el servicio jurídico”, fundamentó, y agregó: “Eso no implica que todos son culpables, ni mucho menos, lo que les da garantías a las personas es que se va a tomar la opinión de cada uno para saber qué fue lo que pasó”.

La jerarca negó que se trate de persecución sindical “ni nada que se le parezca”: “Lo que sucede es producto de una denuncia que se hace en octubre de 2019, cuando nosotros asumimos en 2020 se genera un segundo expediente que nos pregunta qué pasó con el primero, y mi obligación como gestora era saber qué pasó con el primero, que estaba en el archivo sin tratar, por lo que se resolvió una investigación administrativa”.

La directora general destacó que “posteriormente los Servicios Jurídicos de Secundaria entienden que no corresponde una investigación administrativa y que, a los efectos de estudiar con claridad y no entorpecer lo que es la investigación, pide sumario con separación del cargo, eso no implica que todos son culpables ni mucho menos, lo que les da garantías a las personas es que se va a tomar la opinión de cada uno para saber qué fue lo que pasó”.

El Comité Ejecutivo del Partido Colorado también se expresó en la misma línea que Silva y en un comunicado “reitera la obligación de todos los ciudadanos del país de respetar el principio constitucional (art. 58) que prohíbe toda actividad 'proselitista de cualquier especie' en los lugares de trabajo”. Agregan que “esto es lógico porque, además de la neutralidad del Estado en general, en la enseñanza se viola la independencia de la conciencia cívica y moral de los alumnos, que de modo alguno pueden ser presionados por sus docentes”. Finalmente, llaman “a la reflexión tanto a los gremios docentes como a todos los partidos políticos, que tenemos en la laicidad republicana una garantía fundamental de los derechos ciudadanos”.

El mensaje de Luis Lacalle Pou en el inicio de clases

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también hizo referencia este lunes al comienzo de clases en su cuenta de Twitter. El mandatario escribió que “hoy comienzan las clases miles de niños, adolescentes y jóvenes. Es un día muy importante para ellos y sus familias”.

Lacalle reconoció “el esfuerzo de toda la comunidad educativa para llegar a este día en buenas condiciones” y agregó: “Muy buen trabajo de las autoridades de la educación”.

Según informó en un comunicado la ANEP, esta semana se movilizarán 700.000 alumnos, 47.000 docentes y 300.000 funcionarios.