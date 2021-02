El jueves 16 trabajadores del liceo departamental de San José fueron notificados de que se iniciarán sumarios en su contra para investigar si al participar en una campaña de fotografías en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo incurrieron en proselitismo.

La entonces directora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, denunció en octubre de 2019 a varios docentes del centro por participar en una campaña de la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que promovió el hoy ministro del Interior Jorge Larrañaga. Las autoridades del momento del Consejo de Educación Secundaria archivaron la investigación, pero en 2020 se reabrió a instancias de la nueva directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

Los 15 docentes y una auxiliar de servicio también afiliada a la filial maragata de Fenapes fueron citados a declarar, y ayer fueron notificados de que a 14 docentes y la auxiliar se les iniciaría un sumario con separación del cargo por seis meses y retención de 50% de los haberes. En el caso de Marcel Slamovitz, uno de los docentes investigados y vicepresidente de Fenapes, se pidió una ampliación de investigación porque la instrucción de Secundaria no pudo determinar si la foto fue tomada en el liceo de San José, si bien Slamovitz aseguró que fue en la sede sindical. Además, se inició una investigación nueva en su contra por el uso del tapabocas de Fenapes.

“Es una resolución absolutamente injusta, ilegítima -porque el expediente ya se había archivado-, que viola la libertad de expresión”, aseguró el dirigente en referencia a los sumarios iniciados. En diálogo con la diaria señaló que la acusación es de “proselitismo; cambiaron la carátula de laicidad porque no hay alumnos, siendo que jamás hicimos una campaña partidaria, sino que reivindicamos la lucha contra la reforma Vivir sin Miedo”.

La Asociación de Docentes de San José tuvo una asamblea en la noche del jueves en la que, según Slamovitz, “la respuesta y la solidaridad fueron muy grandes”, entre estudiantes, exestudiantes y docentes. La agrupación resolvió un paro de 24 horas para el lunes 1º de marzo, día de comienzo de clases, y el sábado en la Asamblea Nacional de Delegados de Fenapes se planteará que la medida sea de carácter nacional. El lunes 1º a las 7.15 habrá una concentración frente al liceo, y se aprobó otro paro departamental de 24 horas para el martes 9, al otro día del comienzo de clases en bachillerato.

Slamovitz aseguró que se recurrirá administrativamente la decisión de Secundaria, en particular por lo “absurdo” de la medida cautelar de separación del cargo con retención de haberes durante seis meses. “Eso se hace ante situaciones de violencia, acoso sexual, acá estamos hablando de fotografías; es algo totalmente injusto y arbitrario. Como sindicato hemos denunciado situaciones de acoso y abuso ante las autoridades, que han estado omisas y no han planteado medidas cautelares; claramente esta es una situación de persecución sindical”, señaló el docente de Historia, que contó que algunos de los profesores sumariados estaban tomando examen a esa hora y tuvieron que salir del liceo “como delincuentes”. Slamovitz dijo no recordar un procedimiento de sumarios colectivos tan grande en los últimos 20 años: “Nos retrotrae a la dictadura”.

Las agrupaciones continuarán analizando la situación jurídica, y evalúan recurrir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y presentar el caso a nivel internacional.