La representante docente en el CFE, Rosana Cortazzo, dijo que antes de los concursos para efectividad el CFE tenía 3.200 docentes, cifra que en 2020 bajó a 2.800. No obstante, la cantidad de horas no fue menor, lo que quiere decir que cada docente tuvo mayor dedicación horaria en la institución, uno de los objetivos de los concursos. De cara a 2021, la consejera dijo que se están ofreciendo 3.500 horas docentes menos que el año pasado, diferencia que no consideró significativa. De todas formas, se mostró preocupada por el impacto que puede tener la tendencia al aumento de las inscripciones de estudiantes que se está registrando.

Más allá de que todavía resta el proceso de confirmación de las nuevas inscripciones, los números marcan que serán más que el año pasado, a lo que se suma que hubo una mayor retención de estudiantes en niveles avanzados respecto de años anteriores. Según Viera, esta tendencia tiene sentido, ya que “siempre se da en época de crisis”. “Cuando hay pérdida de trabajo aumentan las inscripciones a las carreras en general, y cuando hay más posibilidades de trabajo bajan las inscripciones a las carreras”, concluyó.