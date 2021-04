El próximo lunes 5 de abril terminan las vacaciones y vuelven las clases, aunque no las presenciales. A diferencia del año pasado, cuando la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) suspendió la presencialidad pero también la obligatoriedad de la educación, este año el nuevo protocolo incorporó la obligatoriedad.

Si bien se había suspendido la obligatoriedad en la reunión del Consejo de Ministros del 15 de marzo, la vigencia de la medida fue hasta el 26 de marzo, apuntó el presidente de la ANEP, Robert Silva, por lo que desde la próxima semana la educación vuelve a ser obligatoria, aunque la presencialidad esté suspendida.

Maestros y trabajadores de primaria

La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria se manifestó este miércoles “de acuerdo” con la suspensión de la presencialidad en todos los centros educativos del país, debido a la situación sanitaria y “tomando en cuenta los informes de las gremiales médicas y las posiciones de varias de nuestras filiales”.

En un comunicado público, reclama que los directores y auxiliares de servicio “no deben ser convocados a partir del 5 de abril a concurrir a los centros educativos en forma presencial, ya que el vínculo con la comunidad, con docentes y funcionarios, en estas circunstancias, se puede cumplir desde la virtualidad”. Por eso exige al Consejo Directivo Central de la ANEP que se “concrete una instancia de diálogo y negociación”, como se ha solicitado en varias oportunidades.

Falta de recursos

Por su parte, las organizaciones que nuclean a docentes de educación media plantearon las dificultades que existen para mantener las clases virtuales. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria consideró que existe una “improvisación absoluta” en este tema. “ANEP propone virtualidad obligatoria, una nueva medida contra los más pobres. Basta de atentar contra el derecho a la educación y convoquen a las organizaciones representativas de los trabajadores a un verdadero diálogo”, escribió la federación en su Twitter.

La Asociación de Funcionarios de UTU, en la misma línea, manifestó su rechazo a la medida: “No todos tenemos los recursos para las clases virtuales, además bajos salarios, muchos con pocas horas elegidas, adscriptos sin cargos, educadores con mitad de horas respecto al 2020. Es imposible hacer obligatoria la virtualidad”, opinó el gremio en la red social.

El diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini recordó que en 2020 planteó una minuta en el Parlamento para que se pudiera asegurar el acceso a internet a docentes y estudiantes, y afirmó que “la obligatoriedad va de la mano de la gratuidad, o no existe”. El tuit provocó un intercambio con el director de Educación, Gonzalo Baroni, que recordó que desde 2020 existe el Plan ANEP de Antel para docentes, por el cual se recargan gratuitamente 40 gigas por mes a los usuarios, y mencionó que las videoconferencias de CREA, la plataforma de Plan Ceibal, no consume internet, aunque se requiere tener saldo para tener acceso.

Para una parte de los estudiantes, dijo Baroni, “falta mejorar para que sea 100% gratuito, pero no se está lejos”. Sabini replicó que el contrato no se puede cambiar hasta que expire el vigente, que se requieren datos para acceder a las plataformas gratuitas y que no alcanzan los 40 gigas para los docentes. “Estamos hablando de asegurar datos para todos, familia y docentes”, afirmó.

¿Será tan difícil que ANTEL le asegure a los estudiantes y docentes de la Educación Pública datos para garantizar el acceso a las clases virtuales?

El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, en tanto, reclamó que las autoridades informen “de forma urgente y completa” tanto a docentes como a estudiantes las maneras en las que se pueden conectar a las plataformas virtuales, a la vez que exhortó a “realizar todas las gestiones necesarias para asegurar conexión universal para la educación”.