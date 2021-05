La Mesa Representativa Departamental de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), filial Canelones, emitió este sábado un comunicado en el que denuncia la situación que se vive desde el año pasado en el oeste del departamento y en la zona de Pando con respecto al traslado de docentes hacia sus escuelas.

Según Ademu Canelones, más de 150 docentes de Florida viajan a trabajar en escuelas sobre el eje de la ruta 5 y más de 200 docentes lo hacen desde Lavalleja hacia Pando y sus alrededores, recorriendo aproximadamente 150 kilómetros a diario.

Pero desde la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 hubo una disminución de las frecuencias del transporte público y los docentes “comenzaron a tener problemas para trasladarse, porque los ómnibus tenían su capacidad colmada, aún teniendo abonos ya pagos por la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]”. “Con la medida de aforo de 50% para ómnibus de mediana y larga distancia, el tema se vio agravado”, dice el comunicado.

Ademu Canelones y la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) mantuvieron reuniones con las autoridades, pero no han obtenido “respuestas que realmente solucionen el problema”.

“En el mes de junio de 2020 la Dirección General de Educación Inicial y Primaria nos informó que se irían restableciendo los servicios. Estos nuevos turnos no solucionaron el problema. También se presenta la alternativa del uso de vehículos oficiales de las Inspección, lo que tampoco resultó ya que las mismas no cuentan con los vehículos necesarios. Con respecto al aforo, se resolvió por comunicado del MTOP que las/os docentes puedan acceder al traslado más allá que esté completo el 50%. Esta excepcionalidad tampoco es una solución, ya que coloca al docente en una situación muy incómoda tanto al subir al ómnibus como frente al aforo completo. Más allá que esto en muchos casos no se cumple”, se informa en el comunicado.

Vehículos para traslado de escolares a campamentos y colonias no se están usando

El 18 de marzo se realizó una entrevista con los integrantes del Consejo Directivo Central y el sindicato propuso que “se utilicen los vehículos ociosos de la ANEP para el traslado docente”. “La Administración cuenta con ómnibus, micros y camionetas que se usan habitualmente para el traslado de escolares a campamentos, colonias, pasantías, etc., que en la actualidad no se están realizando por la pandemia. Esta medida sería provisoria hasta la vuelta de la totalidad de los servicios y el uso del 100% de la capacidad de los ómnibus”, explica Ademu Canelones. Sin embargo, dos meses después no han recibido respuesta de las autoridades, denuncia.

Finalmente, considera que “las autoridades no están dando la real importancia a un tema tan sensible, ni la dimensión que esto supone en la organización escolar y en la vida” de los docentes, “que no solo los expone a pasar horas a la espera de vehículos que los transporten, u optar por venirse a Montevideo para viajar a sus lugares de destino, sino que además suma a la dinámica escolar una incertidumbre más”.

Expresan que a diario “las instituciones están expuestas a tener que suspender las clases de algún grupo” porque algún docente o estudiante dio positivo de covid-19, a lo que hay que agregar “la posibilidad de que no lleguen estos docentes en hora a la escuela”. El sindicato informa que el 10 de mayo la FUM-TEP “envió nota” al Codicen “recordando que aún estamos a la espera de respuesta, pero al día de hoy aún no se han expedido”. También han pedido entrevista con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas “en forma urgente”. “Este tema no resiste más dilatorias. Necesitamos soluciones”, concluye Ademu Canelones.