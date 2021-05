El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, anunció este lunes que las próximas fechas de inicio de presencialidad no están definidas aún, pero espera poder anunciarla para el 24 o el 31 de mayo: “Yo soy partidario de hacerlo cuanto antes, pero esto es un diálogo con Salud Pública, con el Poder Ejecutivo, a ver cuándo podríamos, y según lo que nos digan, nosotros estamos prontos para volver cuanto antes a la presencialidad”.

Según comentó este lunes en Justos y pecadores, de radio Uruguay, “en el retorno a la presencialidad venimos muy bien, no hemos tenido focos y esas cuestiones a lamentar, el país está en una situación que según la gente que sabe parece ser una estabilización de esta pandemia. Tenemos un avanzado sistema de vacunación, por lo que estamos haciendo lo que el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] nos dijo: tres semanas y evaluar. Esta es la tercera semana de retorno a la presencialidad”.

Este martes vuelven a las aulas las 66 escuelas de más de 50 alumnos, lo que implica unos 4.800 niños. También regresa séptimo, octavo y noveno en las escuelas rurales, que son cerca de 1.300 adolescentes, y los grupos de tres años de escuelas y jardines públicos, unos 14.000. Además, vuelven los estudiantes de primero a tercero en todas las escuelas del país, públicas y privadas, a excepción de Montevideo, Canelones y Salto, donde vuelven sólo los de primero a tercero de las escuelas Aprender y de tiempo completo. “No tenemos fecha para que vuelvan las clases presenciales en las demás”, comentó Silva.

Este miércoles también comenzará el retorno de la educación especial. Mientras tanto, los próximos estudiantes en regresar a las aulas, según lo previsto por el Consejo Directivo Central, serían los de cuarto, quinto y sexto en las escuelas del interior y de primero, segundo y tercero en las escuelas de Montevideo y Canelones.

Con respecto a la asistencia que se ha visto en los grupos que retornaron a las aulas, Silva comentó que “superó ampliamente la del año pasado, cuando estábamos en el entorno de 50% en las escuelas rurales; al día de hoy llegamos a 90% de presencialidad, en los jardines está entre 70% y 75%. Estamos en un contexto de regreso a la presencialidad, con un trabajo muy profesional y muy comprometido de maestras y de funcionarios y el apoyo insustituible de las familias, y en ese sumar creo que los resultados son muy buenos”.

Consultado sobre las críticas de los sindicatos por no participar en estas decisiones, Silva dijo que escuchan “a todos los actores” y destacó que “todo el staff técnico que asesora y propone son maestros y profesores, no son marcianos”. En particular sobre los sindicatos dijo que “han tenido instancias de diálogo en diversas oportunidades y las seguiremos teniendo”, “pero siempre en un marco de la no existencia de cogobierno, que es lo que siempre hemos reivindicado. Tenemos la obligación de escuchar, pero tenemos que gobernar y la toma de decisión la hacemos los que tenemos responsabilidades de esa naturaleza y ocupamos los cargos”.

La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) emitió una declaración el sábado en la que denuncia que el reinicio de la presencialidad se da “a pesar de que Uruguay registra los valores más altos en casos de covid-19, fallecimientos y personas internadas en CTI desde el comienzo de la emergencia sanitaria”, y que “se realiza en las mismas condiciones en que se suspendieron a fines del mes de marzo sin atender las necesidades para garantizar en todas las escuelas y jardines una presencialidad segura”. En la declaración reiteran los mismos reclamos en cuanto a cargos docentes y de auxiliares, plantean ampliar el horario a 40 horas semanales a estas últimas y asegurar las suplencias.