Ante el despido de dos docentes de sendos centros educativos privados por subir contenido personal a las redes sociales, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, prefirió reservarse una opinión. No obstante, en diálogo con la diaria, dijo que, a priori, “lo que la gente hace fuera de su horario de trabajo está en su legítimo derecho, de eso no hay ninguna duda”. Sin embargo, con respecto a estos dos casos señaló que “capaz que hay algunos acuerdos, algunas cláusulas que son distintas” con los colegios. Sostuvo que “es verdad” que el “rol docente tiene algunas obligaciones que son de carácter de adoptar posturas personales que están implícitas”, pero que “hay que tener cuidado en manejarlas, sobre todo cuando se da clases a menores de edad”.

Este sábado, El País informó que una maestra compartió videos en su cuenta de TikTok. Estos se viralizaron entre los alumnos, quienes antes de tener la clase a distancia hacían bromas al respecto. Tras esto, los padres de los niños manifestaron a la dirección del colegio sus molestias. Semanas después, la docente fue despedida. La afectada alegó que “sentía que habían afectado su libertad de expresión”, según el diario.

En cuanto al otro caso, El País informó que la maestra publicaba fotos en Instagram en ropa interior y compartía “mensajes políticos partidarios y sobre los derechos de las mujeres”. Por el momento, el MTSS no recibió ninguna denuncia ni tiene previsto hacer alguna investigación de oficio, aseguró el ministro.

¿Dónde están los límites entre lo privado y lo público para los docentes? Eso es algo que se pregunta la mayoría de quienes ejercen la docencia. Por eso, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) evalúa hacer una campaña de “denuncia pública” para “concientizar sobre la vigencia de los derechos y las libertades” de los docentes. Pablo Abisab, secretario de Asuntos Laborales del sindicato, dijo a la diaria que con esta campaña, que aún está en elaboración, buscarán “concientizar a la gente”, porque “esto no se puede naturalizar”: “Acá una familia presiona a un colegio, al que paga una cuota, porque no le gustó lo que hizo una maestra o porque publicó una opinión en una red social; me parece un disparate”. “¿Es lógico y natural que nosotros avalemos que se despida a una trabajadora porque en una red social personal publicó una opinión política? ¿En dónde estamos? Eso es lo que nosotros, en parte, vamos a tratar de informar y de trasladar a la población en general”, anunció.