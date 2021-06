Matías Silvera, edil por el Partido Nacional (PN) e hijo del intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, opinó que la ley de urgente consideración (LUC) aprobada el año pasado “les saca el poder a los gremios de enseñanza que adoctrinan a jóvenes”. Entrevistado por el programa Contracara, de la radio local Conquistador 97.3 FM, expresó que “los sindicatos tienen el poder de hacer y deshacer la educación pública”.

“Los profesores hacen proselitismo en los salones de clase, los profesores vetan a alumnos por ser de derecha. Ha pasado que gurises de mi agrupación se pelean con los profesores. Esos mismos no los dejan entrar a clase por ser votantes del PN. Eso es lo que más les molesta, que se interrumpa ese proceso de adoctrinamiento político que ejercían sobre el joven”, denunció.

Silvera señaló que “uno va a aprender con la mente abierta, y si lo que te enseñan es una historia mal contada ahí ya partís de una base errónea para tu futuro, para el desarrollo de tu conciencia intelectual”. “Yo creo que es eso lo que les molesta, que se esté interrumpiendo ese proceso de adoctrinamiento en la educación pública”, añadió. Ante el comentario del periodista sobre que “esas denuncias” que hacía el curul eran “muy graves”, el hijo del jefe comunal olimareño respondió: “Es lo que el PN viene denunciando hace años”.

En los sindicatos de la enseñanza locales esto cayó muy mal. Según supo la diaria, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay tiene previsto divulgar un comunicado esta noche repudiando las declaraciones del joven edil. La docente y edila suplente del Frente Amplio María Noel Domínguez señaló a la diaria que es una denuncia “gravísima”, pero que no existe “formal ni informalmente” más que en sus declaraciones.

“Estas declaraciones no parecen más que sostenerse en la nueva costumbre de atacar al colectivo docente. Toda mi trayectoria educativa fue en la educación pública. Tuve profesores de todos los partidos, y sobre todo en lugares como Treinta y Tres, donde es muy fácil saber a qué partido votan o pertenecen, más en casos en que ejercen algún tipo de cargo o son militantes públicos. No recuerdo, jamás, ningún profesor de ningún partido sometiendo a un grupo a ser de tal o cual partido”, expresó.

Domínguez agregó que “ni mis amigos son todos de izquierda, a pesar de haber cursado casi que al mismo tiempo y en las mismas instituciones”. “Trabajo en la educación, con colegas de distintos partidos, y por lo menos hasta ahora nadie me ha intentado ni mandado a adoctrinar ni nada por el estilo. Los argumentos que presenta el movimiento sindical, social, político, en lo que a educación y LUC respecta, no son ‘mentira’; en todo caso se puede estar de acuerdo o no. Pero no desacreditar. Además, si así lo fueran, no habría problema de desenmascararlo en el debate público, aunque sería por lo menos raro que los que queremos el debate lo hiciéramos para mentir”, añadió.

La docente y edila concluyó que para “meterse con el trabajo de la gente hay que hacerlo bien, y si no, abstenerse”. “La difamación no es un buen arte. La democracia y sus valores deben ser preservados, defendidos y promovidos. No existe tal adoctrinamiento, que no imponga la cultura del miedo y el rechazo”, finalizó.