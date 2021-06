La organización Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP) denunció que desde que se reabrieron las aulas de las escuelas especiales el 19 de mayo “se encuentra suspendido el servicio de transporte para niños y niñas” que asisten a 24 de estos centros educativos en Montevideo.

“A más de un mes del reinicio de clases presenciales en estas escuelas, no deberían existir impedimentos para que todos los niños y niñas asistan a clases, por lo que la suspensión del servicio de transporte constituye una vulneración más en sus derechos”, expresa el comunicado que difundieron este jueves, dirigido a la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro.

A FOEP le “resulta sumamente preocupante” que niños y niñas para “los que la educación a distancia fue una importante barrera sigan perdiendo aprendizajes sin poder asistir a clases presenciales, esta vez no por motivos sanitarios, sino a causa de problemas administrativos”.

Indicaron que la licitación pública 18/2020 de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por “Contratación de servicio de transporte para escuelas del área de Educación Especial del departamento de Montevideo” “se encuentra sin ser adjudicada más de seis meses después de realizado el acto de apertura”.

“Esta licitación tiene como objeto el servicio de transporte para más de 1.000 niños y niñas en situación de discapacidad que asisten a 24 escuelas. En tanto la educación primaria es obligatoria, el Estado debe garantizarla”, por eso exigen que el servicio de transporte para los niños y niñas de las escuelas especiales “sea rápidamente restablecido”.

En diálogo con la diaria, Yanin Uthurburu, madre de un niño que va a la escuela para sordos 197, dijo que “hay serios problemas con el transporte”. “Primaria contrata a una empresa de transporte escolar por una equis cantidad de cupos por escuela para poder transportar a los chiquilines que viven lejos de las escuelas, que son la mayoría, porque al ser escuela especial no son alumnos del barrio, sino que vienen de todos lados y de lugares muy alejados de Montevideo también”, detalló.

En ese sentido, aseguró que hay una licitación que fue adjudicada y que la empresa transportista ya la tiene “hace tiempo”, pero lo que sucede es que “falta la firma de una orden de compras que está en el Tribunal de Cuentas de Primaria”. “Esa orden de compras se tiene que firmar y pasar a la oficina de al lado que es Compras y allí automáticamente le avisan a la empresa y al otro día empieza a funcionar. Eso hace más de un mes que está parado”, indicó, dado que las clases presenciales volvieron el 19 de mayo.

En esa escuela, expresó, “está muy complicado el panorama, teniendo en cuenta que son niños y que la virtualidad no es el ideal de clase para ningún niño. Es de más gravedad si es sordo o tiene alguna otra discapacidad”. Las familias de esa escuela enviaron una carta el 14 de junio a Fabeyro, pero, al momento, no tuvieron una respuesta. “De esa carta no tuvimos ninguna respuesta; hay un silencio sepulcral que a mí me llama la atención”, apuntó.

A Uthurburu le preocupa que se vengan las vacaciones y aún no se solucione el problema: “La realidad es que la mayoría de los chiquilines, con suerte, si esto se restablece, vuelven a la presencialidad después de vacaciones, lo cual es un disparate”.

Por otra parte, el diputado por el Frente Amplio Sebastián Sabini anunció en Twitter que activará “todas las medidas institucionales correspondientes” puesto que el Estado es el “garante de la gratuidad para que se concrete el derecho y obligación de la educación”.