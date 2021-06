No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un año signado por la pandemia y en el que se notó el valor de los investigadores, los científicos y los académicos, las autoridades del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) manifestaron cierta “preocupación” ante el Parlamento por su presupuesto. En ese sentido, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado solicitaron más dinero, porque el que tienen asignado actualmente puede caer en el corto tiempo a “niveles muy malos”, como antes de 2015, alertaron. El gobierno ya adelantó que va a inclinarse por el “gasto cero” en la Rendición de Cuentas de este año y parece estar “cerrado” en esa postura, informaron a la diaria.

El presupuesto de 68 millones de pesos, equivalente actualmente a poco más de 1,5 millones de dólares, que tiene el programa hoy es igual al de 2017. Si bien en 2018 hubo un aumento temporal y se llegó a los 70 millones de pesos, no lo pudieron mantener para el año siguiente. Según consta en la versión taquigráfica, el director académico del Pedeciba, David González, sostuvo a los legisladores que “tener este presupuesto congelado en pesos, obviamente, impacta en el presupuesto en dólares, porque en la medida en que el dólar sube, el presupuesto en dólares baja”.

Según González, la perspectiva de no tener incrementos en la Rendición de Cuentas de este año “es muy importante”, porque quiere decir que “no tendremos aumento este año, pero tampoco en 2022, cuando empieza a ejecutarse el nuevo presupuesto”. “Eso puede hacer que el presupuesto del programa caiga a niveles muy malos, como los que teníamos antes de 2015”, advirtió.

Las autoridades del Pedeciba mostraron a los senadores una gráfica que permitía observar cómo ha bajado el presupuesto para cada estudiante o investigador. “Desde 2018 hasta ahora, pasamos de más de 1.200 dólares a unos 750 dólares, que es lo que tenemos proyectado para 2021”, señaló el director, sólo si el dólar se mantiene en los niveles actuales. “Esto es bastante preocupante para nosotros”, apuntó, dado que la mayor parte del dinero se va en gastos y en compras que “muchas veces son internacionales, por lo que la pérdida de dólares es muy seria”.

Aproximadamente 30% del presupuesto se destina al salario de los funcionarios; por ser un programa y no un organismo, no tiene un rubro cero. Esto quiere decir que cuando su presupuesto se mantiene constante en pesos de un año a otro, se mantiene constante no sólo el rubro gastos e inversiones, sino también el dinero que tienen para salarios. “Como los salarios de los empleados se reajustan de acuerdo con el correspondiente Consejo de Salarios, cada año que el presupuesto está fijo debemos destinar menos a gastos e inversiones y un poco más a salarios”, indicó el académico.

Ante la consulta del senador frenteamplista Enrique Rubio sobre cuánto más necesitaría hoy en día el Pedeciba, González fue claro y contestó: “Estaríamos contentísimos si pudiéramos volver a nuestro presupuesto de hace tres años, que significaría pasar de un millón y medio de dólares al año –que es lo que tenemos hoy– a dos millones al año. Es tan simple como eso”. Esto se da en un contexto en el que año a año, “por suerte”, hay mayor ingreso de estudiantes. Por ejemplo, en 2017 había 1.015 investigadores y 885 estudiantes, mientras que en 2020 son unos 1.070 y 942, respectivamente.

Por su parte, Estela Castillo, subdirectora del Pedeciba, señaló que les preocupan los “pocos” recursos que tienen para poder proyectarse “a 30 años”. En ese sentido, dijo, quieren apostar a trabajar en el futuro de los “jóvenes investigadores”, aquellos que “hoy se están formando o están terminando su capacitación, porque en 30 años puede venir una pandemia y tienen que estar listos”. Para eso proponen el Proyecto Impulso, que costaría unos 14 millones de pesos anuales, confirmó a la diaria.

“Eso es lo que no queremos perder, porque a nosotros ya nos queda poco. Hemos trabajado por el Uruguay del futuro. Entonces, pensamos: ‘¿Qué elegimos? ¿Qué es lo que queremos pedir para esto?’. Necesitamos algo de dinero –que no es mucho–, justamente para fortalecer a los investigadores más jóvenes, a los que están terminando de graduarse y tienen todo un futuro por delante, para que en 30 años el país pueda responder ante cualquier problema. Ese es el camino que queremos seguir”, reflexionó en comisión.

En ese marco de formación de los jóvenes, a las autoridades del Pedeciba les parece “importante” tener más apoyo de la comunicación. “Esta pandemia nos enseñó que nos tenemos que comunicar mejor. La cultura científica no es sólo para que se formen investigadores; en realidad, también es necesaria en la población. Si la población sabe, más o menos, de qué se habla, responde de determinada manera”, indicó Castillo.

Por eso, aseguró que tienen “la idea de desarrollar fuertemente la comunicación, mejorar la de los futuros científicos y, además, trabajar con Secundaria y Primaria, no porque aspiremos a que los jóvenes sean científicos –ojalá algunos de ellos lleguen a serlo–, sino porque entendemos que la cultura científica tiene que ser abordada por el país, porque la necesita para cualquier cosa que pueda pasar”. Según supo la diaria, desde el Pedeciba ya pidieron reuniones con las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de ambas cámaras para dar a conocer los proyectos a llevar adelante y así lograr tener más presupuesto.