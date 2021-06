No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este lunes se completó la última etapa con el regreso de unos casi 75.000 estudiantes de educación pública y privada de cuarto, quinto y sexto de primaria de Montevideo y Canelones, en unos 429 centros educativos. 56.000 de esos gurises pertenecen a la educación pública. En la recorrida que hizo en la mañana de este lunes el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, destacó que la situación de los centros educativos “obviamente está afectada por la pandemia, pero no es una situación que nos alerte o nos hable de una gravedad que no nos permita seguir avanzando”. Si bien no hay números oficiales, parcialmente, el lunes se registró 80% de asistencia. Según supo la diaria, esta semana recopilarán los datos de presencialidad y harán una evaluación al respecto.

“Es un muy buen día [por ayer] para la educación, por lo tanto también para el país. Todo esto se da en las condiciones necesarias en una situación de pandemia que nos preocupa y ocupa a todos, pero con la responsabilidad que se está actuando, por parte de los docentes, familias y funcionarios, de la mejor manera. Están asegurando que la presencialidad sea la mayor posible y, además, segura”, expresó.

El balance que hacen las autoridades hasta el momento es muy “positivo”. Silva señaló que los niveles de presencialidad, que oscilaron entre 70% y 80%, “habla de una necesidad de volver” físicamente a las aulas. “No sólo en cuanto a los aprendizajes que, obviamente, están afectados por la no presencialidad, sino por lo emotivo, por lo vincular. [Los niños] estaban requiriendo ese afecto que sólo da la presencialidad”, detalló.

Asimismo, el presidente de la ANEP valoró el rol que ha tenido el Plan Ceibal en este año y tres meses de emergencia sanitaria. El jerarca sostuvo que se ha avanzado “muchísimo en la virtualidad”, por lo tanto “la presencialidad ya no va a ser igual”: “La presencialidad de aquí en más va a estar sumamente mediada por la tecnología y la virtualidad. Toda la inversión que el país ha hecho en tecnología y que continúa haciendo, ya sea en herramientas tecnológicas o en dispositivos, va a redundar en aprovechar aún más las posibilidades que tenemos cuando volvamos plenamente a las clases presenciales”. “El riesgo está, hay que saber convivir con él, con una nueva realidad que afecta al país y al mundo”, agregó.

Por su parte, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, dijo a la prensa que “cada retorno genera mucha expectativa”. Son “muy pocas” las escuelas que el lunes no pudieron reabrir por haber casos de covid-19 o por cuarentenas preventivas, afirmó la jerarca.

“Los niños disfrutan el reencuentro; son niños ya grandes, pero además tenemos que decir que la comunidad educativa toda ve cómo los más chicos prepararon el recibimiento de los más grandes, se ha hecho con entusiasmo, con música, con baile, con alegría, pero también apostando a mejorar los aprendizajes, cosa importante y necesaria en este momento”, sostuvo, y concluyó: “El pilar de la escuela es el enseñar y el aprender, y sabemos que si bien se ha trabajado a distancia, la presencialidad ofrece condiciones que son únicas para el aprendizaje, y eso los niños lo rescatan”.

12 de julio, fecha probable para la vuelta de Secundaria

Robert Silva, presidente de la ANEP, reafirmó que el plan de las autoridades es que la educación media vuelva a la presencialidad el lunes 12 de julio, cuando terminen las vacaciones de invierno, que comienzan el lunes próximo. “Estamos en permanente contacto con el ministro [de Salud Pública, Daniel] Salinas, con el equipo del ministerio, con el Poder Ejecutivo; es un tema que hablamos con el ministro de Educación y Cultura, con el presidente de la República y con diversos actores. Existe desde el año pasado la decisión de manifestar la importancia de la presencialidad con hechos, volviendo a la presencialidad en circunstancias difíciles; ojalá el 12 podamos retornar en los liceos y UTU”, señaló a la prensa.

El jerarca sostuvo que la prioridad la tendrán “los primeros años, que son los que han tenido un impacto importante”, pero se piensa en “un retorno gradual, escalonado, priorizando los primeros y los segundos años y la culminación de los ciclos educativos, los sextos de liceo y los terceros de UTU que continúan en la universidad”.

Silva considera fundamental que el Ministerio de Salud Pública haya habilitado la vacunación para adolescentes de entre 12 y 17 años: “Eso tiene un impacto formidable en la educación”, dijo, y destacó que cuando comiencen las clases, dentro de dos semanas, muchos van a tener la primera dosis e incluso algunos la segunda. “Estamos muy esperanzados de que la situación de la pandemia mejore, y venimos bien en lo que hace a nuestros centros educativos”, destacó en diálogo con la radio Montecarlo.

Asimismo, en una rueda de prensa puntualizó que la “voluntad” del gobierno de la educación es volver a la presencialidad plena en todos los niveles “cuanto antes”; sin embargo, para eso es necesaria una combinación en la que le “vaya bien a la interna del sistema educativo y le vaya bien al país en cuanto a la pandemia”. Para Silva, si en los centros educativos comienza a haber “explosiones de contagios” o la situación del país “no fuera la que aparentemente está siendo”, en referencia a la baja de casos diarios de coronavirus, no se podría pensar en nuevas etapas de la presencialidad.