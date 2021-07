No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Durante la primera sesión de la comisión investigadora que analiza las presuntas licencias irregulares de docentes afiliados a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la diputada por el Frente Amplio, Lilian Galán, cuestionó a Jenifer Cherro, directora general de Secundaria, puesto que presentó información sobre docentes que “nada tienen que ver” con el asunto que trata la comisión.

“Este expediente contiene una cantidad de información particular de personas que nada tienen que ver con [Marcel] Slamovitz, que nada tienen que ver con lo que se pide, justamente, en ese pedido de informes [que hizo el diputado colorado Felipe Schipani], que vienen en hojas que son borrador y que no tienen firma. Y que inclusive dice: ‘DJ, JL, SC’, yo qué sé. Y que en realidad, justamente por eso es un borrador, no es una resolución, que sí es lo que estaría firmado”, apuntó, según consta en la versión taquigráfica.

Puesto que este expediente está colgado en la página del Parlamento, según la diputada frenteamplista, cualquier persona que ingresa a esa web “sabe que estas personas tenían una situación particular en el organismo”, tanto como un “sumario, la que se casó con el adscripto, la chica quemada, los que estaban haciendo acumulaciones”. “Esta larga lista de gente que no tiene nada que ver con Slamovitz”, afirmó.

A su vez, dijo que esto ameritaría, por parte de estas personas, “un juicio o por lo menos un pedido de explicaciones por qué su vida personal está colgada en la página web del Parlamento, refiriéndose a situaciones muy graves que nada tienen que ver con el pedido de informes del diputado Schipani”.

En diálogo con la diaria , señaló que “es un disparate” porque eso no debería ser público, dado que “afecta a la persona que no tiene nada que ver con esta investigación”. “Es una gran preocupación, yo le haría un juicio al Estado, a quien corresponda, porque es información confidencial que nada hace a las faltas del profesor Slamovitz”, concluyó.