En la primera sesión de la comisión que investiga las presuntas licencias irregulares de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Jenifer Cherro, directora general de Secundaria, cuestionó a las pasadas autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente y Javier Landoni.

Según consta en la versión taquigráfica, Cherro sostuvo en la sesión del lunes que Miriam Arnejo, exdirectora del liceo 1 de San José, al denunciar ante Secundaria que el profesor Marcel Slamovitz faltaba a las clases actuó correctamente. Cuestionó, en cambio, a las exautoridades de Secundaria, que “en ese sentido no fueron expeditivas”.

“Yo pienso que la directora Arnejo preguntó legítimamente una duda que tenía para poder actuar apegada a reglamento, no obtuvo la respuesta que debió tener en tiempo y forma, y por eso se diluyó absolutamente toda la situación. Creo que el accionar de Arnejo estuvo correcto. Me parece que las autoridades de Secundaria en ese sentido no fueron expeditivas y no sé por qué motivo tuvieron... no sé. (...) Cada cual sabrá los motivos que tuvo para accionar, pero me parece que debió haberse dado más contundencia con un acto administrativo para poder brindar transparencia al accionar. Y de alguna manera todos sabían que lo que planteaba Arnejo era algo legítimo, pero todo el mundo miró para el costado y no se tomó la resolución por escrito que debía”, expresó.

En ese sentido, dijo que los que terminaron más perjudicados fueron los chiquilines que no tuvieron esas horas de clases que se perdieron. “Traspolemos a otros lugares en que podrían haberse dado más situaciones parecidas, ¿no?”, se preguntó. En otro pasaje de su comparecencia, Cherro dijo que en otro liceo de San José “desaparecieron las constancias que corresponden a 2017”. “En el liceo 1 de San José, que es el departamental, había dos sobres, de la A a la M y de la N al final, con archivo pasivo, de certificados antiguos, y desapareció el segundo paquete, que va de la N a la Z”, aseguró.

La directora cuestionó a las exautoridades del CES: “No comparto, no comparto no tomar una decisión, no comparto apartarse de las normas, no comparto no consultar a la autoridad si uno tiene dudas de qué es lo que debe hacer. A mi juicio, debió ser consultado el Consejo Directivo Central [Codicen] para que diera una orientación y terminara con esto para dar tranquilidad a los propios directores, a los inspectores y a los docentes, y darles garantías de alguna forma”.

Aun así, Cherro consideró que los sindicatos “son una herramienta legítima para conquistar derechos laborales”, pero, dijo, “si son mal utilizados, va en desmedro del valor del sindicato en sí”. “La verdad es que no me gustaría que pasara una cosa de estas en mi gestión, por lo cual voy a tratar de trabajar por promover la cultura del trabajo y del esfuerzo, y de no caer en estas prácticas porque hay que trabajar por los chiquilines, que son quienes nos brindan esperanzas y son el futuro de este país. ¡Nada más!”, añadió. Actualmente, Slamovitz está separado del cargo mientras se lo investiga administrativamente.

De convenios

Cherro indicó que de las actas bipartitas surge que las licencias sindicales fue un tema “recurrente” en 2017. “La directora Celsa Puente, en determinado momento, dice que son excesivas las faltas, que son muy numerosas y que exceden nuestra potestad, por lo cual habría que considerarlo o tratarlo en el marco de la CSEU [Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza]. Y en determinado momento dice también que como las faltas son tantas hace una consulta a José Olivera. Le pregunta, eso está en actas, a Olivera si el convenio existe, y Olivera le dice que no existe”.

En tanto, la jerarca sostuvo que cuando “algo” la “excede”, consulta al Codicen: “lo que no entiendo es por qué, sabiendo que Olivera le dice que no existe ese convenio, no se hace la consulta pertinente al Codicen para salir de esa duda. También hay que tener presente que de acuerdo con lo que dice la nota de prensa y el propio Wilson Netto en su momento, él pide visitar Secundaria y conversar con la gente de Secundaria para decirles que no justifiquen esas faltas por ese articulado”. Es decir, según Cherro, esa consulta no se realizó porque Netto no estaba de acuerdo con ese proceder.

“Lo cierto es que ninguno [exautoridades y consejeros] actúa pensando en los chiquilines. Yo creo que la base de mi accionar es pensar en los muchachos, en los estudiantes”, aseguró, y expresó que “el problema que a mí me choca en todo esto es el hecho de que 140 horas, 146 horas o 101 horas [de las que se valió Slamovitz], no importa cuántas fueron, esas horas no se les dictaron a los chiquilines del Liceo Nº 1 de San José”.

Finalmente, cuestionó que se le haya pagado el sueldo a Slamovitz desde febrero hasta setiembre de 2017. “No hubo un peso de descuento; se pagó, no hubo reposición de clases, porque no es fácil reponer desde setiembre a diciembre 101 o 140 faltas, sean cuales hayan sido, y los que fueron más vulnerados en sus derechos y eso que no estábamos en pandemia y no debían tener conectividad fueron los chiquilines, ¿no? Hoy en día se habla, por ejemplo, de la brecha social, de los más vulnerables, que también son motivo de mi preocupación, pero en ese momento no había pandemia, no había necesidad de conectividad, pero ese docente estaba desconectado de sus alumnos porque hubo un montón de horas que no dictó”, concluyó.