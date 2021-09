No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras sucesivas postergaciones porque la Corte Electoral no estaba en condiciones de garantizar la realización del acto eleccionario, el miércoles 29 de setiembre los estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República (Udelar) elegirán a sus representantes en el cogobierno de la institución. Se trata de elecciones obligatorias para quienes figuran en los padrones difundidos por cada servicio universitario. En el caso de los estudiantes, quienes no concurran a sufragar y no presenten justificación serán sancionados con dos períodos sin poder rendir exámenes. Mientras tanto, docentes y egresados en esa situación deberán pagar una multa de 5 unidades reajustables.

En particular, se elige a los representantes de los órdenes ante la Asamblea General del Claustro (AGC) por los próximos dos años. En 2022, los integrantes de la AGC deberán elegir a quien será el rector de la Udelar por los próximos cuatro años, en un contexto que marca que quien ocupa actualmente el cargo, Rodrigo Arim, puede ser reelecto.

Además, en los distintos servicios universitarios se elige a los representantes de docentes, estudiantes y egresados en los claustros de facultad. En el caso de los consejos, en todos los casos se vota únicamente a los delegados estudiantiles, excepto en la Facultad de Información y Comunicación y el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (Ienba), donde también se elige a docentes y graduados. Además, en este último caso, quienes resulten electos pasarán a conformar los órganos de cogobierno de la recientemente creada Facultad de Artes, ya que el Ienba dejará de existir como tal.

Durante la jornada electoral, que se extenderá entre las 8.00 y las 19.00, se dispondrá de protocolos sanitarios que implican la limpieza y desinfección de los espacios, el distanciamiento social y el uso de barbijo dentro de los locales. Los estudiantes votan en sus lugares de estudio, mientras que cada docente debe votar en el lugar donde trabaja. En el caso de los egresados lo hacen en el departamento de residencia, en locales dispuestos por la Corte Electoral.

Esta edición de las elecciones universitarias cuenta con un sitio elaborado por la Unidad de Comunicación de la Udelar en el que se centraliza toda la información y se puede acceder a las listas de los órdenes en todos los servicios. Según los datos disponibles en el portal, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay tiene presencia en todas las facultades, mientras que la Corriente Gremial Universitaria será una opción en siete servicios. Además, en el orden docente sólo habrá competencia en cinco facultades, ya que en las demás se presentan listas únicas bajo el lema de la Asociación de Docentes de la Udelar. En el caso de los egresados la situación es más variable porque existen gremios o agrupaciones en función de las distintas carreras.