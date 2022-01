Consultada sobre cómo desarrolló su trabajo como adscripta durante la pandemia, González señaló que 2020 fue más complicado que 2021. Según ilustró, en los primeros meses de pandemia los adscriptos no habían sido considerados actores educativos para trabajar en la virtualidad, ya que por no ser profesores de asignatura no tenían acceso a los cursos en la plataforma Crea y, por lo tanto, a una forma de contacto formal con los estudiantes y sus familias. “Nos exigían trabajo virtual, pero no teníamos los implementos. En mi caso, tuve la suerte de poder comprarme una computadora, porque la anterior no funcionaba con la velocidad que necesitaba. Tampoco teníamos teléfono”, señaló. No obstante, indicó que 2021 fue distinto porque los liceos permanecieron abiertos todo el tiempo, más allá de la suspensión de clases presenciales. Por lo tanto, estar en el liceo “permitió mejorar los vínculos con la familia y hacer un seguimiento” de los adolescentes, indicó.