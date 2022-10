Luego de que se conoció que algunos inspectores y directores de Montevideo rechazan participar en instancias de capacitación para la aplicación de la reforma curricular, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) trató el tema en su sesión de este miércoles. Según explicó a la diaria el consejero docente Julián Mazzoni, junto a la otra representante de los trabajadores, Daysi Iglesias, propusieron al organismo que se respalde a los maestros que tomaron esa decisión, lo que fue rechazado por los otros tres consejeros.

En cambio, se resolvió solicitar información sobre la situación de los inspectores y directores a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, a cargo de Graciela Fabeyro, según informó este jueves el semanario Búsqueda. Al respecto, Mazzoni señaló que también se solicitó un informe jurídico, en la línea de lo que había planteado días atrás el presidente del Codicen, Robert Silva, sobre que los inspectores tienen la obligación de participar de las instancias de formación y, de lo contrario, se analizarán sanciones. De todas formas, Mazzoni señaló que en la sesión Silva sostuvo que no tenía claro el origen del planteo y, por lo tanto, no estaba en condiciones de tomar una resolución.

Para el consejero docente se trata de un asunto “de política pedagógica” y no de “responsabilidades funcionales”, y planteó que este episodio demuestra la necesidad de que se convoquen más ámbitos de negociación colectiva. Al respecto, propuso que se convoque a la Federación Uruguaya Magisterio (FUM) para abordar el tema.

En diálogo con la diaria, la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira, consideró que no hay sustento legal para sancionar a docentes de docencia indirecta, ya que el Estatuto del Funcionario Docente de ANEP no plantea ninguna obligación de asistir a cursos de capacitación. Por su parte, señaló que la propia Fabeyro dijo en una instancia bipartita con la FUM que no habría sanciones ante el retiro de los cursos en el marco de la reforma. Además, señaló que los 30 inspectores y 80 directores que renunciaron a dichas instancias son sólo de Montevideo y que hay “muchos más” en todo el país. Por ejemplo, mencionó que la cifra total de inspectores que rechazan ser tutores en los cursos es de casi 50.

Cursos para docentes

Por su parte, el miércoles se conoció un cronograma de cursos de capacitación que diseñó la ANEP para docentes que el año que viene trabajen en grados en los que comenzará a regir la reforma educativa. Se realizarán a través de una plataforma de Ceibal y constarán de 30 horas de carga total, que se podrá autoadministrar. Una primera instancia será a partir del próximo lunes y está dirigida a los docentes de la educación pública que este año trabajan en los grados donde los cambios se comenzarán a aplicar en 2023: inicial, primero, segundo, séptimo, octavo y noveno. En cambio, los docentes de la educación privada que cumplen esas condiciones deberán hacer los cursos a partir del 6 de diciembre.

Además, a partir del 18 de noviembre deberán realizar el curso los docentes de centros públicos que el año que viene vayan a trabajar en dichos grados y los de centros privados que estén en ese caso deberán hacerlo a partir del 16 de enero. Según se aclara desde la ANEP, todos los cursos podrán hacerse hasta el 28 de febrero.

Consultado al respecto, Mazzoni se mostró “sorprendido”, ya que se enteró de estos cursos el miércoles en plena sesión del Codicen, y cuestionó que se estén convocando cuando el organismo no los aprobó. Según dijo, este tema también debió ser objeto de negociación colectiva, ya que afecta las condiciones de trabajo de los docentes, en un momento del año en el que están cerrando los cursos o incluso cuando toman su licencia.

Por su parte, el consejero afirmó que el cronograma de aprobación de documentos para 2023 se sigue aplazando. Esta semana no se cumplió con los plazos previstos para la aprobación del nuevo reglamento de pasaje de grado y los programas, que debían ser entregados el miércoles. Según dijo, si bien se entregaron algunos programas, todavía quedan muchos por llegar al Codicen. Por ejemplo, mencionó que todavía faltan los programas de Educación visual y plástica, de Educación sonora y musical, Geografía y Literatura, además de todos los talleres optativos.

Según fue informado Mazzoni, la idea es que todos los programas estén listos el próximo lunes y que sean considerados por el Codicen al día siguiente. En la misma línea de lo que Daysi Iglesias planteó hoy en Radio Carve, para Mazzoni el tiempo para leer, analizar y procesar todos los programas no será suficiente, ya que se trata de cerca de 20 asignaturas que, a su vez, están presentes en distintos grados.