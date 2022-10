“Por más presupuesto, en contra de la transformación educativa y por la participación real”. Con esa consigna los centros de estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) y del CECA Sur de Atlántida (CECA) ocuparon en la mañana del jueves la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El Codicen pidió al Ministerio del Interior el desalojo. “Es una avasallamiento de los derechos de quienes quieren trabajar”, opinó el presidente del Codicen a Radio Sarandí, y dijo que este tipo de medidas “nos reafirman para seguir adelante”.

Este miércoles los estudiantes ocuparon el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en reclamo de una instancia de negociación.

Los estudiantes continúan manifestándose en reclamo de que las autoridades concreten una instancia de negociación en la que estén presentes todos los centros de estudiantes de formación en educación del país, para lograr una verdadera participación en la transformación educativa que impulsan desde el gobierno.

Asimismo, entienden que el mecanismo que ofrece la ley de urgente consideración para revalidar su título docente como universitario es insuficiente y plantean rediscutir la posibilidad de crear la Universidad de la Educación.

Este jueves, alrededor de las 11.30 se presentaron las autoridades del Ministerio del Interior (MI) en el Codicen, encabezadas por el director de Convivencia de la cartera, Santiago González. Según contó a la diaria Jazmín Gallardo, integrante del Ceipa, al principio se les presentó en “un papel escrito en una hoja de cuaderno y con lapicera” el pedido de desalojo del consejero del Codicen, Juan Gabito.

Ante la exigencia de los estudiantes, se trajo una hoja impresa y se les dio “15 minutos para desalojar, y así fue que se dio el proceso”, explicó Gallardo. El mismo Gabito se encontraba en la calle, pero “no hubo ninguna comunicación con él”.

Con quien sí hablaron fue con González, a quien le repitieron la exigencia de generar “una mesa de negociación que se dé en el IPA con autoridades del MEC, del CFE y del Codicen”, a lo que respondió “que ya hemos tenido diálogo con todas las autoridades y que esto era más de lo mismo” por lo que “no iba a ser posible”.

Según dijo González a El Espectador, fue un procedimiento “de rutina”, y consideró que “más allá de cada uno tener sus posiciones distintas, claramente ellos saben que están infringiendo la ley”.

“La ley de urgente consideración, que fue ratificada por la ciudadanía, lo que hace es que todos podamos manifestar pero no podamos ocupar ni prohibirle el ingreso al trabajador, tiene que tener tanto derecho el que quiere trabajar como el que quiere protestar”, y lo mismo aplica para “el que quiere no estudiar como para el que quiere estudiar, que es lo que no se permite cuando se ocupa o se corta la entrada a algún centro educativo”.

Este miércoles, en la ocupación del ministerio, los estudiantes fueron recibidos por la subsecretaria Ana Ribeiro, quien dijo que los canales institucionales para el diálogo estaban abiertos, pero que no iban a acceder a su petición de responder con una fecha de reunión en el día.