En la mañana de este miércoles la sede de Ciudad Vieja del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue ocupada por el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) y el Centro de Estudiantes del CERP Sur de Atlántida (CECA). Buscan de esta forma volver a llamar la atención sobre el conflicto que mantienen con el gobierno por la reforma educativa que impulsan las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Los estudiantes manifestaron en un comunicado que decidieron ocupar el MEC “ya que este organismo tras la ley de urgente consideración cada vez toma más lugar en lo que tiene que ver con las políticas educativas, violando la autonomía de la ANEP”.

Según entienden, esta injerencia del ministerio “se expresa en la validación del carácter universitario de carreras de formación en educación, así como la asignación que recibe en concepto de becas para públicos y privados, desconociendo al Consejo de Formación en Educación”.

“Es por ello que realizamos esta acción, con el fin de que se abran verdaderos espacios de negociación ante reformas y recursos que afectan las trayectorias de estudiantes de este consejo”, afirman.

Pablo Teliz, dirigente gremial, dijo a la prensa esta mañana que se les impone un caracter universitario de parte del MEC cuando ellos dependen de la ANEP; y sobre todo están en contra de la forma en la que se obtiene esa validación, que deja por fuera la opción de impulsar la Universidad de la Educación.

Según comentó, el gobierno plantea que se obtenga el título universitario “a través de una prueba, un examen, y entendemos que eso no es una Universidad de la Educación, sino un simple título. La universidad es investigar, es trabajo en extensión, es [escribir] una tesis, una formación real, con autonomía y cogobierno como tiene la Udelar [Universidad de la República]. Se nos propone una simple prueba”, aseguró el estudiante según consignó Telemundo.

Sobre el diálogo con las autoridades, el estudiante marcó que se han mantenido “mesas con cada uno y las autoridades están intransigentes con nuestros planteos”.

El ministro Pablo da Silveira se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter, en la que afirmó: “La sede central del Ministerio de Educación y Cultura ha sido ocupada por militantes del IPA. Los ocupantes invadieron la planta baja, bloquean la entrada e impiden el ingreso de los trabajadores. Otro atropello a los derechos y libertades de todos. No nos van a intimidar”.

Apenas se supo de la ocupación, las autoridades del ministerio pidieron la intervención de la policía para el desalojo. A la sede del MEC llegó también Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior. Sobre las 10.00 la policía acordó con los estudiantes y el MEC fue desocupado.

En declaraciones consignadas por Radio Montecarlo, González destacó que “fue un desalojo muy pacífico”. “Obviamente que no se puede ocupar, no se puede prohibir el ingreso de trabajadores, pero hay que destacar que el diálogo fue lo que primó y que no hubo ningún tipo de inconvenientes”, agregó y entendió que se puede “tener antagonismo en algunos pensamientos”, pero que se debe tener un trato “correcto”.

“Poner un día” para discutir la reforma

Los estudiantes fueron recibidos por la subsecretaria de la cartera, Ana Ribeiro, fuera del edificio; según pudo registrar el periodista Emiliano Wigman en su cuenta de Twitter, los estudiantes reclamaron que se abra una instancia de diálogo para discutir la transformación educativa para encontrar soluciones a las cuestiones que “realmente son necesarias”.

“Ustedes piensan que no, pero nosotros solo queremos hacer las cosas bien”, respondió Ribeiro, y valoró que “las instancias de diálogo no están del todo bien en este momento”. “Confiemos en que vamos a arreglar esas instancias de diálogo” que están “previstas constitucionalmente”, añadió la jerarca e insistió en los “múltiples canales de diálogo” en los que “tienen representación [tanto] docentes como estudiantes”.

Así, una de las estudiantes señaló que el lugar para hacerlo era una instancia en la que estén sentados a la mesa los centros de estudiantes de Formación en Educación, así como “el MEC, el Codicen y el Consejo de Formación en Educación” y lo que hay que hacer “es poner un día”.