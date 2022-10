En el primer día de la huelga decretada por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo, se ocupó el liceo Dámaso por la mañana y la coordinadora de gremios estudiantiles de liceos, que también definió la huelga, realizó un paro activo en el entorno del liceo Bauzá. Una de las principales actividades del día fue acompañar la instancia de negociación que mantuvo la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay (CSEU) con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública. Dicha instancia fue solicitada por los sindicatos para conocer más sobre la aplicación de la reforma curricular en 2023.

El coordinador de la CSEU, José Olivera, dijo a la prensa que se fueron de la reunión “con una incertidumbre mayor” que al entrar. Según sostuvo, esta sensación es generada por una cantidad de aspectos por definir y “zonas grises”, más allá de que aclararon que los cambios no modificarán las condiciones de trabajo tanto como habían pensado luego de que se difundió públicamente el nuevo plan de estudios preliminar.

Al respecto, el presidente del Codicen, Robert Silva, señaló que explicaron a los sindicatos que “no es cierto que Ciencias Físicas o las ciencias pierdan horas”, que Arte actualmente tiene 12 horas en el ciclo básico y las seguirá teniendo con el nuevo plan, y que “Formación Ciudadana, en vez de perder horas, gana una”. Por su parte, dijo que en la reunión se habló “de las diferencias del abordaje de una disciplina en asignatura y en taller”, pero sindicatos y autoridades no tienen la misma idea.

“Nosotros creemos que el abordaje de la ciencia en este país tiene que cambiar, porque la situación y la vocación científica hay que empezar a despertarla desde los primeros años de escolarización, pero no hemos tenido mayor éxito. Lo mismo con el abordaje de las disciplinas musicales y otras vinculadas al arte. Tenemos que cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo los resultados van a ser los mismos”, dijo el jerarca. Por el contrario, Olivera considera que el pasaje de cursos a talleres en algunas disciplinas “implica una desvalorización de las condiciones de trabajo”. De todas formas, marcó que para terminar de entender el alcance de los cambios será necesario conocer el contenido de los programas de las materias y el nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado, dos componentes que actualmente están en elaboración.

Cuestión de tiempo

Olivera señaló que buena parte de la incertidumbre que deben afrontar los docentes tiene que ver con la forma y los tiempos definidos por la ANEP para procesar los cambios. “Estamos en octubre, para un ciclo lectivo que debe comenzar con estos cambios en marzo de 2023 los tiempos claramente no están dando”, afirmó el sindicalista, ya que no sólo deben terminar de aprobarse los documentos sino que además debe convocarse a la elección de horas y cargos docentes, para lo que es necesario saber cuáles serán las materias y la modalidad del año entrante.

Al respecto, Silva señaló que el 24 de octubre la ANEP dispondrá los programas para someterlos a todos los intercambios necesarios y, según confirmó a la diaria, la elección de horas comenzará por el Consejo de Formación en Educación, pero lo hará más tarde que otros años. En ese sentido, reconoció en rueda de prensa que “estamos con plazos justos”, pero dijo que “con el esfuerzo de todos y con las instancias de acompañamiento, de planificación, de formación que se están desarrollando y van a continuar”, los cambios se podrán aplicar el año que viene. Al respecto, aclaró que todavía resta definir en qué grados, y sostuvo que lo único seguro es que se aplicarán en educación inicial, primero y segundo de escuela, y en séptimo y octavo grado, con la posibilidad de que también se apliquen en noveno.

Por su parte, Olivera se mostró preocupado porque no se respetará el derecho de los actuales estudiantes a culminar su ciclo con el mismo plan con el que comenzaron. Además, señaló que “desarrollar la propuesta curricular implicaría aumentar la cantidad de horas de coordinación que fueron recortadas en 2021”, pero “para eso no hay presupuesto”. En el mismo sentido, “atender un desdoblamiento de grupos en los talleres optativos” también implica más inversión, y desde los sindicatos no saben de dónde saldrá ese dinero.