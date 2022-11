La Usina de Percepción Ciudadana aplicó una encuesta para consultar a la ciudadanía sobre su percepción sobre el estado de la educación uruguaya y la reforma que en ese campo impulsa el gobierno. El cuestionario fue aplicado entre el 4 y el 8 de noviembre a una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional.

Una de las consultas realizadas es sobre si “la educación está en crisis”, afirmación con la que está de acuerdo 75% de los encuestados. 41% dijo estar muy de acuerdo con la afirmación, 34% está de acuerdo, 26% no está de acuerdo ni en desacuerdo, 6% se manifestó en desacuerdo y 1% muy en desacuerdo, mientras que 2% no sabe o no contesta. Si este indicador se cruza con otros, 51% de las personas con nivel socioeconómico bajo se manifestó muy de acuerdo con la afirmación y también hay diferencias según el voto en 2019. “El nivel de acuerdo con la frase es mayor entre los votantes de la Coalición Multicolor (82% declara estar muy de acuerdo o de acuerdo), en comparación con los votantes del Frente Amplio (FA) (66% declara estar muy de acuerdo o de acuerdo)”, señala la Usina.

Entre quienes están de acuerdo con que la educación está en crisis, un cuarto considera que ello se debe principalmente a la falta de presupuesto; 8% cree que el problema está en la gestión educativa; 16% lo explica por los planes de estudio; 14% considera que el problema pasa por los docentes; 10% que la crisis es por las condiciones sociales y económicas de los estudiantes, y 3% piensa que existen otras razones. Entre los votantes del FA, 45% cree que el principal problema es la falta de presupuesto; entre los de la coalición multicolor, 28% considera que el principal obstáculo son los docentes y 24% los planes de estudio.

Si bien 77% de la población está de acuerdo con que la educación debe ser transformada, sólo 43% considera que la reforma que promueve la Administración Nacional de Educación Pública aborda los principales problemas que la educación requiere. Si se desglosa ese porcentaje, 10% cree que aborda todos los problemas y 33% que aborda sólo algunos. Por su parte, 41% considera que estos problemas no son abordados y 16% dice que no conoce el tema. De vuelta, estos resultados varían considerablemente según la opción electoral: 73% de los votantes del FA consideran que no se abordan los principales problemas de la educación y 73% de los votantes del actual gobierno consideran que ello sí ocurre.

Por su parte, 43% de las personas encuestadas entiende que el diseño de nuevos programas de estudio es lo que tendría mayor impacto en la mejora de la educación; 23% cree lo que generará más impacto positivo es la designación de los docentes más formados en los centros educativos que tienen más dificultades; 16% se inclinó por la recuperación y mejora del salario docente; mientras que 10% considera que lo que generaría mayor impacto sería que los docentes obtengan formación de posgrado.