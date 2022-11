Con el total de circuitos escrutados en las elecciones universitarias que se realizaron este miércoles, en total votaron 221.151 personas de poco más de 300.000 docentes, estudiantes y egresados habilitados para elegir a los integrantes del Consejo de Facultad. Por su parte, 2.609 votaron observado, según los datos del escrutinio primario de la Corte Electoral.

13 fueron las facultades que votaron y en esas mismas 13 la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) presentó una o más listas en el orden de estudiantes. En cambio, la Corriente Gremial Universitaria (CGU) estuvo presente en siete facultades. En algunos servicios universitarios también se presentaron otras agrupaciones.

En tanto, la FEUU recibió mayor cantidad de votos en nueve facultades: Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Ciencias; Ciencias Económicas y Administración (FCEA); Ciencias Sociales; Derecho (Fder); Enfermería; Humanidades y Ciencias de la Educación; Ingeniería y Psicología. La CGU, por su parte, ganó en las mismas dos facultades que en la elección pasada: Veterinaria y Agronomía. Además, la CGU fue la lista más votada en las facultades en las que compitió en el orden de Egresados: FCEA y Fder. En esta última, además, en dicho orden compitió una lista integrada por el diputado colorado Felipe Schipani, que quedó en tercer lugar.

La Facultad de Medicina (Fmed) y la de Química (FQ) fueron las dos únicas facultades en las que no ganó la FEUU ni la CGU: en ambas obtuvo más apoyos el Frente de Participación Estudiantil (FPE) Susana Pintos. En el caso de la Fmed, si bien las listas 15 y 58, que integran la FEUU, sumadas tienen más votos que el resto de las agrupaciones, no compitieron bajo el mismo lema, por lo que no suman votos.

La Facultad de Información y Comunicación y la de Artes fueron las únicas comunidades educativas que no votaron, porque ya eligieron sus autoridades. Tampoco eligieron representantes los estudiantes de la Facultad de Odontología, que lo harán más adelante.

En diálogo con la diaria, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, destacó este miércoles que este fue “el primer acto democrático después de la pandemia, con características más tradicionales y apegadas a lo que es una votación de estas dimensiones”. Asimismo, dijo que vivió la jornada electoral “con alegría”, porque “la democracia universitaria es un componente inseparable de nuestra historia”, por la vuelta a la presencialidad y porque “un acto electoral es una fiesta, es un espacio de discusión democrática y también de confrontación democrática con reglas del respeto mutuo”.

Por otro lado, distintos delegados, vocales y presidentes de los circuitos de los tres órdenes tanto de la Facultad de Derecho como de Psicología, describieron la jornada electoral como “calma”, en conversación con la diaria. Nada de colas extensas ni de esperas interminables, como sucedió en las elecciones pasadas durante la pandemia. Aun así, mayoritariamente destacaron una presencia “constante” de votantes, con picos en el primer tramo de la mañana y en el último de la tarde.

En comparación con las elecciones que se realizaron el año pasado -luego de ser aplazadas varias veces a causa de la pandemia-, en 2022 votó menos gente. En total, en 2021 votaron 240.000 personas y, como se permitía el voto interdepartamental en todos los órdenes, se registraron 45.000 sufragios bajo esa modalidad, que contrastan con los 2.600 de este año.