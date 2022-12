Hace un año, las familias de la comunidad educativa de la Escuela 190 de Pajas Blancas expresaron su preocupación pública porque el centro educativo dejaba de pertenecer al programa Aprender y, por lo tanto, pasaba a ser una escuela común. En ese momento, la comunidad educativa planteó su preocupación por que el cambio implicaba la reducción horaria del turno y de cargos de maestras comunitarias, a los que valoraban como fundamentales para la continuidad educativa de los niños. Según plantearon en una carta pública, su pedido era que el centro pasara a ser de tiempo completo y, de esa forma, recuperara algunas prestaciones que perdería.

Este martes, autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) visitaron la escuela para anunciar que a partir del año que viene comenzará el proceso de pasaje a tiempo completo. Según explicó el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, para que ello se concrete fue clave el reclamo de la comunidad educativa que, si bien comenzó el último reclamo en 2020, ya lo había planteado con anterioridad, según dijo el jerarca.

Silva explicó que el pasaje a un centro de tiempo completo no puede hacerse de un momento para otro, ya que es necesario prever aspectos locativos -se requieren más salones- y también capacitar al cuerpo docente de la institución, entre otros aspectos. En palabras del presidente del Codicen, se trata de “un proceso que implica trabajo profesional y articulado” en el que los arquitectos de ANEP dialogarán con la comunidad educativa para realizar las obras en función de las necesidades. “Acá no se impone nada”, planteó, y agregó que la formación para los docentes es clave para cambiar “la forma de trabajar” y en el desarrollo de la vida escolar.

Por todo ello, señaló que 2023 será para ir elaborando y proyectando los cambios que comenzarán a implementarse al año siguiente. En ese sentido, planteó que el tiempo completo comenzará en 2024 en forma paulatina, en la medida en que se van desarrollando las obras. Silva pidió a las familias que en 2023 mantengan el apoyo a la directora, las maestras y los funcionarios de la escuela, porque “será un año bien importante: no sólo se define lo estructural de la escuela, sino también la propuesta y el proyecto pedagógico a futuro”.

Según se informó desde ANEP, el cambio en total implicará una inversión de 70 millones de pesos en obras y estará a cargo del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (Paepu). Las obras implicarán tanto la construcción de nuevas aulas como el “reciclaje” de los actuales salones y espacios exteriores.

Por su parte, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, recordó que el planteo de los padres de la escuela está relacionado a que en la zona no hay escuelas de tiempo completo y que, si bien Pajas Blancas está cerca de Montevideo, “tiene dificultades en el transporte interno”. “Se atendió la necesidad y se buscó financiamiento”, explicó la directora, y detalló que será necesario hacer un comedor y una cocina nuevos, ya que se brindarán más comidas diarias. Fabeyro señaló que el diseño de las obras será participativo y que una vez definido se realizará una licitación pública, que también llevará su tiempo, por lo que el inicio de las obras se estima para 2024. Como quedarán algunos espacios, podrá empezar a funcionar el tiempo completo de forma incremental y se comenzará con primero y segundo año, explicó la directora.

Además, las autoridades de ANEP anunciaron que en este mismo proceso también está previsto que el jardín y el Centro Educativo Asociado de UTU que están en predios linderos a la escuela, también pasen a ser centros de tiempo completo. En el caso del CEA, concretamente pasará a ser parte del programa María Espínola, diseñado en el marco de la llamada Transformación Educativa y que implica la realización de talleres y el acceso a tres comidas diarias.

Sin embargo, el anuncio de las autoridades no colmó las expectativas del colectivo de familias que reclamaba por esta solución. Según explicó a la diaria Joanna Vidal, vocera del grupo, recibieron las novedades “como un balde de agua fría”, porque esperaban que el pasaje a tiempo completo comenzara a implementarse el año que viene. Según esta solución, Vidal estimó que el tiempo completo recién se estaría implementando en forma total dentro de tres años, y reclamó que el inicio del proceso no se haya realizado este año. Según dijo, desde el colectivo van a monitorear su avance para que las obras comiencen en tiempo y forma y no se generen retrasos adicionales.