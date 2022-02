Ante los cambios de criterio en el protocolo sanitario que aprobó el Ministerio de Salud Pública (MSP) junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) opinó que falta un “protocolo de carácter pedagógico”.

La secretaria general del sindicato, Daysi Iglesias, dijo que se debe buscar la garantía del funcionamiento de las escuelas. Según cuestionó, durante el programa Escuelas de Verano ocurrió que ante contagios de covid-19 de auxiliares, muchos maestros “tuvieron que salir a hacer la limpieza de las escuelas”. En ese marco, se preguntó: “¿Imaginan lo que es esto en 2.000 instituciones a partir del mes de marzo? Que los auxiliares tengan suplentes tiene que estar previsto”.

Asimismo, apuntó que “aunque no lo crean”, en Primaria los auxiliares de las escuelas “no tienen suplente ni bolsa de trabajo”. Otra cosa que al sindicato le resulta “irritativo” y “violatorio de derechos” es que si un docente se contagió del virus, su presentismo se vea afectado. “No sé si hay otro lugar en la administración pública donde esto suceda”, cuestionó, y agregó que el educador “pierde dinero” por tener covid-19 “en medio de una pandemia”.

Pero también criticó que a los docentes se les afecte en su actividad computada. “Me perjudica en cálculos numéricos con los cuales después me ordenan para elegir cargos en 2023. Esto debe ser modificado, y también se debe establecer cómo se van a abrir las escuelas. El año pasado abrimos escuelas con tres maestros porque el resto tenía covid-19”, recordó.

Iglesias sostuvo que ven marzo, cuando comienzan las clases, como el mes “en el que hay que tener los mayores recaudos para el mejor funcionamiento”, y que “seguramente habrá instituciones en el sistema presencial, pero habrá que recurrir a mecanismos virtuales en algunas situaciones”.

Concursos y elecciones

Por otra parte, con relación al concurso de directores que ya culminó en Primaria, la sindicalista denunció que los cargos que se acaban de elegir se gestionaron con “absoluta impericia”, ya que “pasó absolutamente de todo”, como traspapeleo de carpetas. “Hubo concursantes a quienes se les anularon pruebas de concurso, reclamaron y estaban mal anuladas. Hubo gente a la que se le puso 0 en la carpeta de méritos porque les faltaba un documento que estaba anexo en las fichas de inscripción, porque era obligatorio presentarlo para las inscripciones”, denunció.

En ese sentido, dijo que hubo tribunales de concursos compuestos por personas que los concursantes “no sabían quiénes eran”, ya que “no habían sido notificados previamente”.

Por otro lado, dijo que un tribunal de concursos fue anulado por constitución irregular. Frente a esto, para la garantía de los futuros concursantes y “para defensa” del concurso como institución de acceso a los cargos, Ademu Montevideo reclamó un conjunto de puntos: un calendario de concursos que diga cómo, cuándo y de qué manera se realizarán, puesto que hay diversas modalidades -de oposición, de oposición y méritos o simplemente de méritos-. En suma, que no suceda que den una fecha de concurso y “tengas que salir en tres semanas a elaborar como puedas una carpeta de méritos”. Finalmente, se pide “un número tal de tribunales que puedan coordinar académicamente entre sí para evitar que actúen de manera disímil” y, por tanto, que los concursantes “paguen las consecuencias”. “Este tribunal debe ser respetado profesionalmente en sus tiempos de trabajo”, reclamó.

A su vez, Iglesias pidió que se elimine la disposición por la cual si un docente da cuatro pruebas y se le anula una de ellas, arrastre a las otras tres “aunque no tengan nada que ver” y eso haga que el maestro quede “eliminado absolutamente del concurso”. “Eso es una situación que hoy no tiene explicación ni racionalidad. Si hay una prueba que es eliminatoria se elimina esa, pero no puede arrastrarme todo el concurso y yo quedar afuera. La gente del interior vino a pagar hotel en Montevideo para poder concursar, el calendario regional tiene que estar armado de tal manera que no perjudique a los colegas del interior del país”, se quejó.

Por último, la secretaria general de Ademu y futura integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP en representación de los docentes exigió que las elecciones de cargos transcurran con “suficiente información y claridad”, porque “a raíz del problema de directores que, debido a la desorganización y a los reclamos existentes, se tuvo que aplazar una semana, se arrastraron las demás elecciones y la gente está aún tratando de ver en qué momento, cuándo, a qué hora y en qué lugar es su elección”.