El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se mostró en contra de la cuarentena para niños no vacunados en caso de que exista un brote en el aula de un centro educativo. En rueda de prensa, el secretario de Estado dijo que están conversando entre las carteras y también con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para “encontrar caminos” y que “no sea necesario” aplicar ese nuevo protocolo.

“Estamos conversando en estas horas sobre esto. Podemos flexibilizar algunos límites. A mí, personalmente, es una decisión que no me gustaría tomar”, insistió, y agregó que constantemente hay “cambios”, porque “cambia el contexto” de la pandemia.

En tanto, otros actores de la educación se manifestaron contrarios a esta nueva ordenanza. El exintegrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa Pablo Cayota consideró que es “un despropósito discriminar a niños y adolescentes por su estado vacunal”. “Además, la gestión sanitaria escolar se volverá complejísima y se provocarán daños importantes, pues habrá muchas cuarentenas. Permitan de una vez que niños y adolescentes recuperen su vida plena. Basta”, tuiteó.

Por su parte, el pediatra Sebastián González-Dambrauskas consideró que una vacuna no obligatoria “no puede ser un obstáculo” a la presencialidad escolar y “menos, una fuente de discriminación”.

En tanto, el profesor de Clínica Pediátrica Gustavo Giachetto posteó que el nuevo protocolo “resulta muy complejo de justificar, entender y aplicar”.

De cambios

Este miércoles, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló que la nueva ordenanza llegará al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP en los próximos días para su consideración. “Uruguay fue pionero en el reinicio de clases”, dijo, y añadió que se apuntará a disminuir el ausentismo por la necesidad de socialización de los niños, su salud mental y su desarrollo neurocognitivo.

Según esa ordenanza, que deberá analizar el Codicen, las indicaciones de cuarentena difieren según el nivel educativo ante casos de brotes, que se declaran cuando hay dos o más casos confirmados dentro del aula.

A nivel de preescolares, Salinas anunció que “no se va a pedir cuarentena a quienes tuvieron covid en los últimos 60 días”, pero que sí deberán hacerla, en caso de brotes, los niños y niñas que no hayan cursado enfermedad en los últimos 60 días, quienes podrán reintegrarse a los seis días de la última exposición sin tener que realizarse un test.

A su vez, dijo que se tomó esa decisión porque se trata de niños no vacunados, que tienen mucha interacción física y no usan tapabocas. En casos de brotes en escuelas y educación media, no tendrán que hacer cuarentena niños y adolescentes que tuvieron covid-19 en los últimos 60 días y tampoco quienes tienen dos y tres vacunas. En cambio, dijo que quienes cuenten con una sola dosis o no estén vacunados sí tendrán que hacer cuarentena y podrán reintegrarse al octavo día de la última exposición, y tampoco se requiere hacerse el test para finalizarla.