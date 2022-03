No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con la sala de actos del Museo Pedagógico José Pedro Varela casi colmada y la presencia de la profesora María Emilia Pérez Santarcieri y del expresidente de la República Julio María Sanguinetti, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) rindió homenaje a Luisa Luisi, destacada pedagoga y poetisa de inicios del siglo XX. Se trató de la actividad principal del organismo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Junto con Pérez Santarcieri, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, habló de la relevancia del pensamiento de Luisi y de lo que significó su familia para la época, en especial para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, fue hermana de Paulina y Clotilde, las primeras mujeres en recibirse de médica y abogada, respectivamente. Precisamente, Sanguinetti donó al museo pedagógico un álbum de firmas que destacadas mujeres de la época, como Juana de Ibarbourou, María Stagnaro de Munar o Enriqueta Compte y Riqué, firmaron para Clotilde cuando se recibió de maestra.

Sobre las ideas de Luisa, Fabeyro destacó su vigencia y, por ejemplo, citó una de sus frases, que plantea que “la escuela no debe enseñar, sino que debe educar”. Según señaló, la importancia de formar a los estudiantes en competencias y no sólo en contenidos es un debate más que vigente en la educación actual y particularmente en el marco de la transformación curricular que la ANEP está diseñando. Además, la directora de Primaria destacó que Luisi se preocupó especialmente por el diseño de los locales educativos, no sólo de las aulas, sino de todo el entorno.

Luisa Luisi también es el nombre que lleva una intervención focalizada que desde el año pasado la ANEP realiza en algunos centros educativos de vulnerabilidad, definida con base en dos criterios: los niveles de extraedad de los estudiantes y la ubicación en zonas donde residen los quintiles socioeconómicos más bajos. La intervención se realiza en primero, segundo y sexto año de escuela –donde se aborda lengua y matemática– y en primero y segundo grado de educación media –allí se trabajan las habilidades socioemocionales–. La intervención se realiza en 20 escuelas, 18 UTU y siete liceos de distintos departamentos.

Políticas de género

La secretaria general del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Virginia Cáceres, habló del compromiso de la ANEP con visibilizar las historias de mujeres como Luisi y, de esa forma, traerlas “al relato oficial de la historia”. Según explicó, “también fueron constructoras de esta república y por distintas razones han quedado opacadas o escondidas” en los relatos.

Dora Graziano, integrante del Codicen, señaló que debe apuntarse hacia la “integración” entre varones y mujeres. “Alguien dijo que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo diría que ambos, hombres y mujeres, son los que deben construir el progreso de una nación y de la humanidad, de manera que apuntemos a la integración para los grandes objetivos del desarrollo nacional y de nuestro sistema educativo”, indicó.

En la ANEP, la dependencia encargada de coordinar las políticas de género en la actual administración es la Dirección de Derechos Humanos del organismo, a cargo de Gloria Canclini, quien señaló que el eje de la actividad era la consigna “Tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades”. Según agregó, el rol de la educación en esta causa pasa por la construcción de “soportes de independencia para que las mujeres estén en mejores condiciones de elegir libremente sus propias rutas de vida”.

Canclini enumeró algunas políticas que la ANEP está aplicando en esta área, en coordinación entre sus distintos subsistemas y también con otras instituciones. En ese sentido, la jerarca nombró las acciones conjuntas que el organismo desarrolla con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para atender “políticas de género en la educación en la ruralidad” y también la generación de acciones para el acercamiento de las niñas y adolescentes a la ciencia y la tecnología. Además, dijo que se está trabajando para el “desarrollo integral de las personalidades” de los estudiantes y en particular en un “plan nacional para generar habilidades y capacidades para gestionar la vida psicoemocional, lo que también contribuye a la convivencia”. Al respecto, amplió que la ANEP trabaja en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en la elaboración de un plan de convivencia para “gestionar la resolución de conflictos”.