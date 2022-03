Con un llamado a que los estudiantes de formación en educación evacúen sus dudas con ella y con un claro mensaje a los partidos políticos para que se apueste a una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada, la estudiante del Profesorado de Filosofía en el Instituto Profesores Artigas (IPA) Génesis Gallardo asumió este miércoles como consejera estudiantil en el Consejo de Formación en Educación (CFE). En su discurso, Gallardo apuntó que “habitar este espacio” para el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) “no es sencillo”, porque no están de acuerdo con la conformación del CFE con tres consejeros designados por el “poder político” y “sólo un lugar para la consejería estudiantil y otro para la docente”.

Para Gallardo, esto implica “una falta de horizontalidad y un desplazamiento de las voces centrales en la construcción de la formación en educación” que, según la estudiante, “son los actores directamente involucrados con ella”. A su vez, señaló que tampoco están de acuerdo con “los empeños por robustecer y solidificar” al CFE, porque esa institución debía ser “transitoria” hasta que se concrete el Instituto Universitario de Educación creado en la Ley General de Educación de 2008, sobre el que nunca se pudo llegar a un acuerdo político en las pasadas legislaturas.

Asimismo, apuntó contra la disposición, incluida en la ley de urgente consideración (LUC), por la que el Ministerio de Educación y Cultura, que será asesorado por un consejo consultivo no vinculante, pueda otorgar carácter universitario a carreras de formación de educadores, se dicten o no en instituciones universitarias. La reglamentación del artículo 198 de la LUC se concretó en diciembre del año pasado mediante el Decreto 358, que define la integración del consejo consultivo: tres designados por el Poder Ejecutivo y un cargo para las universidades privadas, otro para la Universidad de la República (Udelar) y otro para la Administración Nacional de Educación Pública.

En su discurso, Gallardo dijo que “están en contra de que se reduzca el carácter universitario de la formación en educación a la mera validación de títulos que digan que se tiene un carácter universitario”. Según completó, lograr una formación universitaria “no tiene sólo que ver con títulos, sino también con ciertas formas organizativas institucionales”.

En ese marco, indicó que “lo que debe generarse es una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada, donde prime la construcción popular y colectiva de la formación en educación que queremos para nuestro país, en lugar de dejarla a la merced de intereses político partidarios que cambian cada período de gobierno e impiden una construcción de proyectos e ideas fuerte y sostenida en el tiempo”.

“Creemos que la educación no es un bien de consumo a elegir por preferencia, entendemos que la Universidad de la Educación autónoma y cogobernada no es un sueño o un deseo, sino un derecho que tenemos, y no es una vía agotada para lograr nuestro carácter universitario, sino la única posible”, agregó. Según la consejera estudiantil, esa idea va a ser defendida “a la hora de habitar” el CFE, porque a pesar del desacuerdo con las “mencionadas características” del Consejo, entienden que es “más perjudicial” no estar.

Por último, Gallardo apuntó que su participación “no será de mera escucha, ni decorativa, ni avalará decisiones que sean contrarias a los intereses de la masa estudiantil o del resto de actores de la educación”. En ese sentido, dijo que esperan contribuir “a un diálogo tan serio como profundo” en el hacer del CFE, “no importa cuánto tiempo o desgaste implique, ya que defendemos que la construcción democrática nunca es un obstáculo en la toma de decisiones, sino que es lo único que les da legitimidad y viabilidad a estas”.

Gallardo llega al CFE a través de la lista 1000, que nucleó a la Federación de Estudiantes de Formación en Educación del Uruguay (Fefeu) y al Ceipa, que consiguió casi 50% de los votos (49,6%), mientras que el resto de las listas –1015, 1025 y 1033– sumaron 22,09% de las voluntades. Las de octubre del año pasado fueron las primeras elecciones del CFE en las que el Ceipa participó, ya que hasta ese momento junto con el Centro de Estudiantes de Magisterio promovían el voto en blanco o anulado por estar en desacuerdo con la conformación del consejo y reclamar un cogobierno que se acerque al modelo de la Udelar.