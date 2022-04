La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) emitió un comunicado el miércoles en el que informó que la semana que viene y por última vez ofrecerá alimentación durante la semana de Turismo a los niños que lo requieran. En el contexto de la emergencia sanitaria definida por el gobierno el 13 de marzo de 2020, el organismo había resuelto mantener la alimentación escolar durante los períodos de vacaciones durante el año lectivo, y en el último verano extendió ese servicio a los meses de enero y febrero. Como las escuelas están cerradas en esos períodos, se dispuso un mecanismo de pago a través de las redes de cobranza Abitab y Red Pagos, a cuyos locales las familias deben dirigirse para cobrar.

En el comunicado, la DGEIP señala que a partir del decreto de esta semana, que puso fin a la emergencia sanitaria, se dispone que se dejen de entregar prestaciones alimentarias en los períodos en que no hay clases. Además, se señala que en forma excepcional y “por última vez” las prestaciones de alimentación escolar se otorgarán durante la próxima semana de Turismo.

Primaria informó que a partir del 7 de abril y hasta el 8 de mayo las 180.000 familias anotadas en el Programa de Alimentación Escolar podrán cobrar un monto de 92 pesos por día por niño, a partir de un ajuste por el índice de precios al consumo a los 85 pesos que se pagaban el año pasado en esta situación. Al igual que en veces anteriores, la forma de pago será a través de Abitab y Red Pagos.

Este jueves el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, defendió en rueda de prensa las acciones de alimentación escolar desarrolladas por el organismo. Según dijo, 2020 y 2021 “fueron años récord” en materia de días en los que se brindó el servicio, ya que estuvo operativo en Turismo, en vacaciones de julio y setiembre, en enero, febrero y parte de marzo, cuando las escuelas no funcionaban. Además, señaló que “hay miles de niños que hoy comen que antes no comían en la educación pública”. Entre ellos, mencionó a los “miles” que concurren a los 29 centros María Espínola que ofrecen tres comidas diarias y antes no tenían esa prestación.

Críticas desde la oposición

El miércoles, autoridades de la ANEP encabezadas por Silva concurrieron a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para informar sobre el inicio de clases y fueron consultados sobre la alimentación escolar. Según dijo a la diaria la diputada frenteamplista e integrante de la comisión Lilián Galán, las autoridades defendieron en sala las políticas de alimentación y señalaron que ya tienen identificados a los casi 192.000 estudiantes de primaria y educación media que necesitan del beneficio y que lo recibirán este año.

No obstante, la diputada indicó que este jueves recibió respuesta a un pedido de informe que realizó el año pasado a raíz de que la ANEP devolvió 63 millones de pesos porque hubo muchas familias que no cobraron la prestación. A partir de esa respuesta, Galán afirmó que 39% de los beneficiarios no cobraron y lo atribuyó a que no se enteraron de ese mecanismo de pago o a retrasos en el depósito del dinero. Por lo tanto, la diputada del MPP consideró que ese mecanismo no es efectivo, ya que las familias necesitan el dinero. Galán fue informada de que la vía de comunicación del pago a las familias fue la página web de la DGEIP, lo que la legisladora consideró inadecuado, porque se trata de familias que no tienen acceso a ese sitio “así como así”.

Además, en relación al servicio de comedor en las propias escuelas, Galán dijo tener conocimiento de centros en los que los niños recibían leche y pan solo, lo que llevó a los propios padres a poner dinero para que el pan tuviera un poco de mermelada. “En ese caso, porque pueden pagar”, lamentó, y dijo que en otras escuelas son las propias maestras las que ponen plata de su bolsillo.

La legisladora opositora cuestionó también que la ANEP haya puesto un plazo para la inscripción a los comedores escolares y dijo tener conocimiento de que algunas inspecciones no permiten la inscripción de niños por fuera de dicho plazo. Según explicó Galán, la bancada del FA manifestó su desacuerdo con ese criterio de “selección de los más pobres para ingresar al comedor escolar”, ya que entienden que el modelo de comedor debe ser con todos los niños que van a la escuela. “No se pregunta, porque el comedor cumple también una función educativa; de hábitos, de socialización, no es solamente para llenarles la panza”, fundamentó. Según Galán, las autoridades de ANEP respondieron que los 192.000 estudiantes que tienen identificados son los que realmente necesitaban comer, porque antes se “desperdiciaba” comida. La legisladora se mostró “indignada” por esas respuestas, “cuando las ollas populares están llenas de gente”.