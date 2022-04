La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) informó que en marzo, mes de inicio del año lectivo, quedaron sin designarse unas 16.500 horas en los liceos públicos de todo el país, siendo los peores escenarios Montevideo y Canelones, donde hay más grupos. Según el estudio que hizo la Secretaría de Asuntos Laborales del gremio, el faltante total equivaldría aproximadamente “a todos los liceos de Tacuarembó sin clases”.

Son casi 15.000 horas de docencia directa y más de 1.500 de docencia indirecta que “semanalmente se pierden”, según denunciaron. El sindicato aseguró que para resolver estos problemas, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), a inicios de abril, todavía no había convocado a instancias de elección para todas las materias, particularmente en la zona metropolitana, “donde hay más vacantes”. Varios profesores con los que se contactó la diaria señalaron que, contrariamente a lo que es habitual, hubo pocos actos de elección de horas durante marzo, mes en el que muchos docentes suelen renunciar a horas asumidas previamente, ya que no siempre pueden compatibilizar los días y lugares que eligen inicialmente. Según consta en el sitio web de Secundaria, en Montevideo y Canelones casi no hubo llamados a horas de docencia directa en la segunda quincena de marzo.

Al día de hoy y como es tradicional por la falta de docentes, Física es una de las materias con más vacantes. Matemática también tiene un número importante de grupos por asignar, pero además quedan vacantes en Literatura, Filosofía, Historia, Informática e Idioma Español, entre otras.

Fiorella Pena, integrante de la Secretaría de Asuntos Laborales de Fenapes, señaló a la diaria que esto implica una pérdida “enorme de horas de clase, de tiempo pedagógico”. Además, deslizó que hay “muchas dificultades” a la hora de organizar el trabajo en algunos liceos, dado que si falta algún adscripto el trabajo de organizar el turno recae en un docente.

Para Pena, el inicio del año lectivo tuvo “varias complejidades”, algunas a las que están un “poco acostumbrados” y otras que tienen que ver con la situación sanitaria, cuya emergencia cesó. “La elección de horas no finalizó antes del 1° de marzo, como se había planteado en algún momento”, se quejó. A su vez, dijo que hay “complejidades” a la hora de elegir horas que quedaron “a la vista”. “Hay cientos de compañeros y compañeras que siguen aguardando acceder al trabajo”, apuntó, y estimó que 15.000 horas equivalen a 750 unidades docentes, y criticó que los profesores que no pueden elegir grupos se quedan sin percibir salario y sin cobertura mutual. Al respecto, agregó que hubo otros “miles” que no pudieron acceder “ni siquiera” a las 20 horas semanales de base.

La integrante de Fenapes analizó que la elección de horas virtual -que aplicó la DGES el año pasado- “no resultó ser la solución al problema” que se había planteado, porque finalizado marzo “faltaba un montón [de horas] para designar”. “Obviamente, este nuevo proceso generó muchas complicaciones en el procedimiento, porque es una modalidad nueva y hay muchas cuestiones a las que adaptarse, empezando por que la conexión a internet es necesaria para que se dé el proceso, y eso lo tienen que poner los propios docentes. Además, presentó muchas dificultades para la mediación sindical en el proceso, porque, por ejemplo, en Montevideo y Canelones había hasta imposibilidad física de acceder al centro físico donde se designaban las horas y, por lo tanto, la mediación del sindicato fue bastante difícil en el proceso”, detalló.

Formas y ahorros

Según el informe de Fenapes, durante marzo Secundaria “ahorró por concepto de salario más de 25.000.000 de pesos, lo cual se contrapone al discurso de la centralidad en el estudiante”. Para el sindicato, esto “no es más” que una “política de ahorro” con base en el “desempleo docente y la falta de clases para las y los estudiantes”. A su vez, adujeron que el formato virtual “impuesto” con la “excusa” de la emergencia sanitaria “implicó el alejamiento de la representación docente en varias comisiones departamentales” de elección de horas.

Pena dijo que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tienen una política de crear los grupos a partir de la matrícula, “que muchas veces viene derivada de UTU o simplemente se anotan en períodos especiales de inscripción”. Por lo tanto, señaló que “se crean grupos después de iniciado el año lectivo y cuando se llama a elección de horas es difícil cubrir” los grupos. Pena criticó que, de esa forma, los profesores efectivos que comienzan a elegir horas en noviembre o diciembre “no acceden a la posibilidad de escoger estos grupos que después se crean”. Por lo tanto, desde el sindicato creen que eso es “perjudicial”, puesto que “cuando comienza la elección de horas no está toda la oferta para elegir”.

Según informaron a la diaria desde Fenapes, el viernes pasado hubo una instancia bipartita entre el sindicato y la DGES en la que se realizaron estos planteos. En ese marco, se acordó apostar a calendarios posteriores a la Semana de Turismo, por lo que el martes que viene habría “varias elecciones de horas” para cubrir al menos parte de las vacantes. “Ya estamos hablando de un mes y medio de pérdida de horas de clase y de compañeros y compañeras que no están percibiendo salario, que no tienen cobertura mutual. En Secundaria no hay ningún tipo de compensación, ni seguro de paro, ni despido indirecto. Durante todo este tiempo que no perciben su salario no tienen ninguna otra forma de solventarse”, apuntó Pena.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de Montevideo (ADES) señaló que en marzo detectaron “una serie de problemas en distintos liceos”, que ya fueron denunciados tanto en las instituciones como a la DGES. “El recorte presupuestal incide directamente en la superpoblación de grupos y la falta de mantenimiento que en algunos casos implica problemas edilicios graves que ponen en riesgo a trabajadores y estudiantes”, apuntó la filial de Fenapes, y agregó: “Nos encontramos ante un recorte generalizado de horas de tutoría que fueron sustituidas parcialmente por horas de acompañamiento que se otorgarán en forma discrecional por inspecciones y direcciones”.

Por último, encontraron que los retrasos en la elección de horas “hacen” que se tengan “cientos de horas y cargos vacantes por suplencias, pases en comisión o en funciones; esto repercute directamente en el desarrollo pedagógico y clima de estudio y trabajo en los distintos liceos”.

Horas y grupos

Jenifer Cherro, directora de Secundaria, dijo en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados que a nivel nacional se crearon 119 grupos nuevos, de los cuales 66 son de bachillerato y 53 de ciclo básico. “¿Qué tenemos en cuenta para esta posibilidad de creaciones? Siempre que haya alumnos, que exista una lista, un número adecuado y un espacio físico, creamos un grupo. Creemos que primero que nada están los derechos de los estudiantes a la educación y eso siempre lo vamos a contemplar”, explicó en la comisión el miércoles, según consta en la versión taquigráfica, a la que tuvo acceso la diaria.

A modo de ejemplo, sostuvo que si hay siete alumnos en un liceo del interior, pero consideran que son siete alumnos “que tienen derecho a la educación, se crea el grupo”. “Siempre que haya la necesidad, se va a hacer. Lo que pasa es que cuando asumimos nos encontramos con grupos de dos estudiantes en turnos nocturnos o diurnos”, dijo, y ejemplificó: “Había una alumna en Sarandí del Yi para hacer Artístico. En ese caso, creímos que era mucho mejor que viajara a Durazno, porque ahí puede interactuar; el Artístico es expresión, y a una alumna que esté sola con un docente es poco lo que podemos estar reportándole desde el punto de vista social y pedagógico”.

Por otra parte, relacionado a la anulación de los actos eleccionarios de horas docentes, comentó ante los legisladores que hubo 13 departamentos con elección virtual y seis con formato presencial, algo que significó “un trabajo arduo, nuevo, diferente”, pero que “salió bien”. En ese sentido, indicó que se registraron menos reclamos que en las elecciones presenciales. “Preveíamos dar 302.000 horas el año pasado; ya pasamos las 303.000 y está previsto que se den 315.000”, informó. Precisamente, antes de Semana de Turismo los cálculos de la DGES indicaban que las horas vacantes en todo el país eran 12.000, y buena parte de ellas se deben a la creación de los nuevos grupos que se dio en las últimas semanas debido a la constatación de aulas superpobladas, indicaron desde esa dependencia a la diaria. La reglamentación de Secundaria marca que no se pueden hacer elecciones de horas en Turismo ni en la semana previa, por lo tanto, los actos eleccionarios podrán retomarse el martes 19 de abril, ya que el lunes es feriado.

La semana pasada, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, cuestionó al sindicato y dijo que “Fenapes ha hecho muchos relatos durante mucho tiempo”. En particular, cuestionó que desde la federación se haya señalado “que la elección de horas iba a ser muy mala, que se iban a vulnerar derechos”, y que hayan pronosticado “que no iban a comenzar las clases”. “Todo eso no pasó”, indicó. “Nosotros escuchamos a todos, sabemos que hay situaciones que no son nuevas. Que haya horas sin asignar a esta altura del año ya había pasado antes, no es la primera vez que pasa. Estamos en un buen comienzo de año con algunas situaciones a atender y las vamos a atender”, afirmó en rueda de prensa.

En agosto del año pasado, el propio sindicato había denunciado la falta de miles de horas de clase en liceos de todo el país. En total, Fenapes apuntó que en 2021 hubo 40.000 horas semanales de “recorte”, es decir, no previstas en el presupuesto, y 7.836 horas que en ese momento estaban sin asignar. Mientras tanto, de cara a este año, el 21 de febrero la DGES informó que se había cumplido con la asignación de 281.187 horas docentes, equivalentes a 93% del total, y que en ese momento del año quedaban por elegir 21.232 horas en todo el país, 9.000 más que las que quedan por asignar ahora.