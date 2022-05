Luego de que las asambleas técnico docentes (ATD) debatieran sobre el documento preliminar del Marco Curricular Nacional aprobado por la mayoría oficialista en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los consejeros docentes del organismo, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, llamaron a rechazarlo. Según plantearon este lunes en una conferencia de prensa, se encontraron con un plan “exclusivamente” centrado en competencias, con un “desdibujamiento” de las disciplinas de estudio y de los contenidos. Los consejeros plantearon que eso los hace pensar en que se transitará hacia una “superficialidad” y “segmentación” de los aprendizajes de los estudiantes.

Asimismo, se quejaron del corto tiempo que tuvieron las ATD para analizar el documento. En ese sentido, Iglesias sostuvo que la ANEP “trabajó todo un año” en este plan y, pese a eso, los docentes tuvieron un “menguado tiempo” para analizar el documento. Según consideró Mazzoni, hubo un “número abrumador” de profesores y maestros que se pronunciaron en el mismo sentido que ellos en la sesión del Codicen.

Para Iglesias, la decisión de la ANEP de convocar a las ATD a menos de una semana de presentado el documento “es una desvalorización de las propias opiniones” de los educadores. A su vez, Mazzoni indicó que discrepan con el diagnóstico desde el cual parte el plan. “Se plantea que la situación curricular actual expulsa a los estudiantes de la educación media”, indicó, y agregó que el mismo día en que se están discutiendo estos temas se informa que se ha duplicado el número de niños en situación de calle en Uruguay, en base a información que difundió El País. “Nos parece que los factores que llevan a la expulsión tienen que ver con situaciones socioeconómicas no atendidas por el Estado”, estableció.

Asimismo, se refirió al relacionamiento que hace entre el sistema educativo y la tasa de desempleo juvenil, algo que también tiene que ver con “la situación de desempleo de todo el país y, particularmente, con la situación demográfica que tiene Uruguay, con una población especialmente envejecida respecto a otros países de América Latina”.

Rumbo a la rendición de cuentas La ANEP ya tuvo sus primeros encuentros para elaborar el proyecto de Rendición de Cuentas. En ese sentido, ya hubo una primera reunión bipartita entre la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza de Uruguay y el Codicen para plantear las principales preocupaciones presupuestales. Mazzoni dijo que van a acompañar los planteos de la CSEU, porque fue el lema que los llevó al Codicen: “Vamos a ir acompañando los planteos que tienen que ver con la recuperación salarial y obviamente buscaremos mejorar de manera sustancial el presupuesto general de la educación que, como hemos señalado, ha sufrido un recorte de 80 millones de dólares en estos dos años”, expresó.

Para Iglesias, el marco curricular en discusión dispone “cómo va a aprender el niño, qué va a aprender y cómo se lo va a evaluar”. En relación con el “qué va a aprender”, dijo que queda en el marco de las “competencias generales” que puede desagregarse en “competencias específicas”, pero no ven un estudio claro de “qué disciplinas y qué contenidos comprenderán los programas”. “No es que estemos diciendo que hay que agregar más contenidos y más contenidos”, planteó, y dijo que “las propuestas que tienen que ver con competencias señalan que nadie puede ser competente en algo si no tiene las herramientas de base”. “Por tanto, para nosotros la discusión curricular es fundamental. Estamos dispuestos a darla”, indicó.

La consejera aclaró que no discrepa con el diagnóstico, sino con algunos “aspectos del diagnóstico”. “Se puede decir que aquí no hay un diagnóstico, lo que hay es una serie de indicadores que no son para discrepar. ¿Quién puede discrepar con aspectos que tienen que ver con la continuidad educativa o la pérdida de estudiantes? Nadie; uno no puede discrepar con que haya que introducir mejoras y planes”, sostuvo.

Mazzoni expresó que no les “parece bien” que esta currícula “sólo se encare por competencias” y aclaró que no están deseando que los estudiantes “terminen siendo incompetentes”. Por el contrario, indicó que plantean “otras formas de llegar a una solución” que, según su punto de vista “tiene que ver con los contenidos”.