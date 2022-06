El Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos de la Universidad de la República (Udelar) organiza un curso de educación permanente que apunta a generar aportes para lograr una casa de estudios antirracista. En ese sentido, la apuesta es la provocación de “reflexiones sobre el estado actual de la educación desde una perspectiva de derechos humanos”. Además, el curso, nombrado “Aportes para una universidad antirracista”, abordará “herramientas analíticas para comprender los fenómenos relativos a la raza, el racismo y las discriminaciones étnico-raciales en el campo educativo”.

En diálogo con la diaria, Julio Pereyra, docente de la Facultad de Artes y responsable del curso, explicó que, como todo Uruguay y el mundo occidental, la Udelar “está atravesada por el racismo estructural”, que se manifiesta en la vida cotidiana de las personas que lo sufren. En ese sentido, ilustró que si bien 10% de la población uruguaya se percibe como afrodescendiente, ese porcentaje baja a 5% entre la matrícula estudiantil de la institución universitaria, lo que muestra una subrepresentación y que hay que trabajar para cambiar esa realidad. En suma, mencionó que según el último censo de funcionarios, entre los docentes son sólo 90 de unos 9.000.

Pereyra señaló que desde hace años el grupo viene reflexionando sobre el tema desde la Udelar. Según dijo, para que la realidad cambie, primero es importante que exista una adecuada reflexión sobre el tema, justamente porque el racismo opera naturalizando muchas prácticas y situaciones. En ese sentido, señaló que en las distintas instancias de formación que llevan adelante desde el grupo muchos universitarios caen en la cuenta de que nunca han tenido docentes o compañeros estudiantes afrodescendientes.

En particular sobre lo que ocurre en la Udelar, el docente señaló que es claro que la institución tiene un compromiso con los derechos humanos, pero muchas veces resulta difícil pensar la afrodescendencia en ese marco. Según explicó, las dificultades de esa población se tienden a ver como un problema particular, lo que, si bien también ocurre con otros colectivos, se da especialmente en el caso de las personas afro. Al respecto, agregó que es necesario considerar que 20% de esas personas viven bajo la línea de la pobreza y con dificultad para acceder a los servicios del Estado, sumado a que también son quienes más sufren la violencia estatal. En ese sentido, detalló que el acceso a la educación y tener unas adecuadas condiciones de estudio también entran en ese grupo de vulneraciones, que están marcadas por desigualdades estructurales.

El curso se impartirá los lunes de julio de 10.00 a 13.00 en la Facultad de Artes de la Udelar, y el resto del equipo docente está integrado por Lourdes Martínez Betervide, Fernanda Olivar y Victoria Pereira Beltrán, también integrantes del grupo. Según explicó Pereyra, se trata de un curso de educación permanente en el que podrán participar personas que no tengan título de grado y también funcionarios que realicen cursos en la Escuela de Gobierno de la Udelar.

Necesidad de reflexionar

Pereyra consideró que la Udelar necesita “pensarse y pensar” sobre cuestiones relativas a la afrodescendencia y, en particular, sobre “un sujeto afro contemporáneo”. Al respecto, valoró que la institución ha estudiado el tema, pero muchas veces desde una perspectiva histórica que vincula al tema con la esclavitud, lo que, si bien es importante, deja de lado problemáticas más actuales. A modo de ejemplo, se preguntó cuánta gente sabe cuál fue el rol que jugaron militantes y colectivos afro en la resistencia a la última dictadura, y se respondió que se sabe poco, más allá de que hubo personas y grupos que actuaron en ese momento histórico.

Si bien valoró que desde hace años la Udelar cuenta con una Red Temática sobre Afrodescendencia, señaló que durante un tiempo no había personas afro que la integraran, situación que ha cambiado en los últimos años. Más allá de la existencia de ese espacio, Pereyra contó que en 2018, cuando accedió a un cargo grado 3 en su servicio universitario, pudo postularse ante la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar para la conformación del grupo de investigación. Si bien en un inicio eran dos personas, en la medida en que fueron desarrollando actividades, más docentes se sumaron.

Según recordó, en un principio su principal preocupación era que la formación sobre el tema llegara a personas que no tienen acceso a la universidad pero están interesadas en la temática. No obstante, también buscan incidir en la interna de la Udelar. Por ejemplo, mencionó que las políticas de la institución todavía no se ocupan lo suficiente por atender a la población afro ni por conocer más sobre ella.

Según se informa en su página web, el grupo apuesta por la colaboración entre diferentes actores, espacios y organizaciones y trabaja bajo tres ejes: “representación social de la afrodiáspora, situación de las mujeres y jóvenes afrodescendientes, y la educación antirracista”.