Ante el anuncio de que mañana se ocuparía la UTU del Cerro, este lunes el director general de ese subsistema de la Administración Nacional de Educación Pública, Juan Pereyra, se reunió con el núcleo sindical para “encontrar soluciones” a los pedidos de los docentes. En concreto, pidieron que haya un equipo multidisciplinario permanente en el centro educativo, más adscriptos y funcionarios y mejoras edilicias.

En diálogo con la diaria, Pereyra dijo que busca “desactivar” la ocupación prevista para este martes a las 7.00, seguida de una instancia de diálogo con las familias de los estudiantes. Según dijo, el problema se puede solucionar si se designa a un psicólogo para que una vez a la semana esté a la orden del centro educativo, idea que propuso al sindicato.

A grandes rasgos, los equipos multidisciplinarios sirven para apoyar tareas pedagógicas, se organizan por regiones y se estima que hay tan solo unos 20 psicólogos en todo el país, denunciaron desde la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu). “No quiero ocasionar un conflicto. Se están buscando soluciones”, indicó el jerarca, que para la tarde espera que haya una respuesta. En caso de no haberla, la ocupación seguirá en pie.

Alicia Piñeiro, integrante del núcleo sindical de la UTU del Cerro, recordó que el 7 de setiembre del año pasado ya habían ocupado por las mismas razones y que en ese momento no tuvieron respuestas. “No tenemos ni psicólogo, ni trabajador social, aumentó la matrícula, viene el cambio de la currícula, que se basa en el estudiante, más allá de que haya sido rechazado por todos los docentes. A nivel país hay 20 psicólogos para todos los alumnos, es una locura”, se quejó, en conversación con la diaria.

Pereyra sostuvo que la UTU no tiene equipos interdisciplinarios permanentes en los centros educativos, sino que funcionan por región e intervienen cuando se genera algún requerimiento. “En esta región hay tres psicólogos disponibles en forma permanente. Si queremos solucionarlo, no podemos porque está todo cubierto. No lo entiendo”, apuntó.

No obstante, Piñeiro indicó que “no ayuda” que el apoyo de estos profesionales sea por región. “Nosotros podemos llamar a un psicólogo cuando pasa algo, pero tampoco es algo que funcione mucho porque tenemos problemas de convivencia, violencia, un montón de casos, que no se solucionan con un psicólogo viniendo una vez por año, con suerte. Habíamos pedido eso el año pasado, pero nunca tuvimos una respuesta”, insistió.

Sorpresa

Tras la reunión que mantuvo con el núcleo sindical, Pereyra señaló que se llevó “una gran sorpresa”, ya que “no hay forma de solucionar” los problemas, porque “ya está todo cubierto”. A modo ejemplo, dijo: “Piden funcionarios, ya está; piden adscriptos, también; hablan de falta de educadores y hay cinco o seis más que el año pasado; hablan de productos de limpieza y el depósito de la escuela parece un supermercado. Creo que se debe ir por otro lado”, expresó.

Por su parte, Piñeiro señaló que “no hubo ninguna predisposición” por parte de Pereyra y que les dijo que con la ocupación sólo iban a lograr “afectar a los alumnos”. Al respecto, el jerarca dijo que la ocupación “lo tiene mal” y que va a “desactivarla”, porque “los únicos que pierden son los alumnos”. “Si querés hacer una ocupación de seis meses por esto hacela, pero no vas a tener una solución. Ya está dada”, estableció.

En caso que la ocupación prospere, Pereyra indicó a la diaria que buscará todos los caminos de negociación para que desocupen el centro. De lo contrario, elaborará un acta, lo elevará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que inicie la desocupación: “Esperemos que eso no ocurra, espero que la cordura prime. Soy optimista, espero que no se llegue a eso porque los alumnos pierden y nadie va a ganar nada porque no va a haber nuevos recursos, ya está todo cubierto”, concluyó.