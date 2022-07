La consejera electa por los docentes en el Consejo de Formación en Educación (CFE), Rosana Cortazzo, emitió un comunicado público luego de que el organismo que integra reconociera “que no se citó debidamente” en el documento que fija las líneas para la transformación curricular en la formación de educadores. Cortazzo, quien no apoyó la aprobación del documento respaldado por los consejeros políticos del CFE, destacó que el comunicado del CFE no tiene firma y que si bien reconoce “errores y omisiones”, luego los “justifica”.

Según Cortazzo, dichas justificaciones están “lejos de otorgar seriedad y garantías a los procesos” y, por el contrario, “atentan”contra el CFE “como órgano responsable de la gestión académica y administrativa de la formación en educación, más allá de los miembros que lo compongan eventualmente”.

En la sesión del CFE de este martes, la consejera docente planteó la “necesidad” de que el documento, titulado “Propuesta para el Diseño Curricular de la Formación de Grado de los Educadores”, fuera “retirado, revisado, corregido y adecuado”. Además, solicitó que se convoque al Comité de Ética que prevé el Reglamento de Honestidad Académica del propio consejo, para que elabore un informe que sea puesto a consideración del organismo.

Según fundamentó, dicho planteo tuvo el objetivo de “otorgar transparencia a los procedimientos, producciones y propuestas del CFE, que en este caso están siendo cuestionados”. De esa forma, Cortazzo busca “preservar la credibilidad del órgano”, pero lamentó que la propuesta solo haya sido acompañada por la consejera por el Orden Estudiantil, Génesis Gallardo.

En ese sentido, lamentó que los consejeros designados por el gobierno, Víctor Pizzichillo, María del Carmen dos Santos y Patricia Revello, “volvieron a absolverse de responsabilidades”, ya que Cortazzo había planteado que se atendiera la denuncia de plagio antes de que se hiciera pública. Según explica, esta vez lo hicieron “apoyados en un informe interno de la Asesoría Letrada”, que señala que el documento “no incurre en plagio, en tanto se asume como borrador, no tiene firmas de sus redactores y, por lo tanto, no tiene autores”.

Además, la consejera señala que el informe letrado asegura que “quienes lo redactaron no persiguieron fines de lucro” y, al mismo tiempo “exime al CFE de la aplicación del Reglamento sobre Honestidad Académica”, cuando rige para todos los actores institucionales del consejo. Como lo hizo en la sesión, en el comunicado la consejera docente afirma que no comparte dicho informe y que el documento en cuestión “tiene un autor intelectual definido”, que es el CFE, que lo aprobó en su resolución número 2 del 6 de julio de 2022.

Por otra parte, tras la citación que le hará el Frente Amplio a Robert Silva, presidente de la ANEP, y a las autoridades del CFE, el jerarca dijo este miércoles en rueda de prensa que está “encantado” de ir al Parlamento a “reconocer” el “error” que “se va a subsanar”. “Vamos a hablar de lo que el país tiene que hablar, que es del cambio educativo, de tener muchos mejores maestros y profesores, darle el valor que los mismos tienen que tener. Eso se logra cambiando el muy mal plan de formación docente que tenemos desde 2008 y que no hemos sido capaces de cambiar, a pesar de que sabemos que tiene muchos problemas”, apuntó.

Silva indicó que el “error” se generó en la parte introductoria del documento, “no en lo sustantivo”. En ese sentido, sostuvo que detectado el plagio se le pidió al CFE que informe y averigüe “qué es lo que pasó”. “Vamos a recibir la información y se determinará el curso de acción. Quiero dar tranquilidad, porque en lo sustantivo, en el cambio fundamental que este país tiene que tener, no hubo errores, al contrario. Hubo propuestas muy innovadoras y necesarias que tenemos que ejecutar”, insistió.

A su vez, el presidente de la ANEP indicó que confía “absolutamente” en los técnicos. En ese marco, aseguró que “parte de las personas” que trabajan en el documento “vienen de la administración anterior”. “Nosotros trabajamos con esa gente por su valía técnica y por la necesidad de cambio. Nadie está exento de cometer un error, aquí no hubo intencionalidad, claramente”, sostuvo.