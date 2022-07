Ante las denuncias de plagio en el documento de la reforma curricular, que se pretende llevar adelante en el Consejo de Formación en Educación (CFE), el organismo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) reconoció que “no se citó debidamente” en algunos de sus pasajes. En un comunicado emitido el lunes después de que se viralizara la denuncia en redes sociales, el consejo señaló que se trata de un documento “en construcción” y “con ese objetivo se aprobó y se difundió a la interna del organismo”.

Sin hacer mención a la palabra “plagio”, el comunicado señala que “se constataron errores en algunos párrafos” y que estos “serán subsanados en las próximas versiones” del documento. La denuncia de plagio se dio en el marco de la discusión de cambios curriculares que pretende llevar adelante la ANEP en la formación docente de cara a 2023. Según denunció originalmente la profesora Adela Riccetto y constató la diaria, varios fragmentos del texto son iguales o muy similares a la descripción de un curso para docentes en Conectar Igualdad, una plataforma web del Ministerio de Educación de Argentina. Por esto, el Frente Amplio prevé elevar un pedido de informes y, eventualmente, citar a las autoridades de la ANEP si la respuesta no convence.

Además, el CFE considera que los párrafos en los que no se citan debidamente “no inciden en lo sustantivo del documento, el que continúa manteniendo el objetivo de incentivar la reflexión, discusión y análisis por parte de los diferentes actores institucionales”. Además, se señala que el consejo lo aprobó en esa calidad y fue difundido internamente para recibir aportes de las distintas comunidades educativas.

Según supo la diaria, la denuncia de plagio fue planteada la semana pasada en la reunión del CFE por las consejeras electas, pero se descartó realizar una investigación administrativa bajo el argumento de que es un documento en elaboración. En la misma línea, según El Observador, el integrante del Consejo Directivo Central (Codicen), Julián Mazzoni, advirtió de esta situación en una sesión del organismo, pero Pizzichillo le quitó importancia y descartó una investigación administrativa. El lunes el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, dijo a El País que el organismo investigará lo ocurrido, pero el comunicado del CFE no hace ninguna mención al respecto.

Por su parte, tras comparecer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja y antes de la publicación del comunicado del CFE, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, defendió a las autoridades de la ANEP y dijo que “no es como se dice”. “Las autoridades educativas están más fuertes que nunca. Esas cosas que se dicen, no me voy a meter en un tema que no es mío, pero ni siquiera es como se dicen”, indicó el secretario de Estado, según consignó Telemundo. El ministro consideró que los pedidos de renuncia a las autoridades a causa de este episodio responden a “ataques o movimientos que están motivados políticamente”. Da Silveira también fue consultado por los diputados opositores en la comisión que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, pero, según supo la diaria, en la sala el ministro se limitó a decir que no opinaría del tema porque la ANEP tiene su autonomía.

Ante la difusión del comunicado del CFE, el presidente del Sindicato de Formación en Educación, Líber Romero, consideró en su cuenta de Twitter que las autoridades “reconocieron el plagio” a partir de la “presión pública” sobre el tema, y reclamó que el documento se anule y que los jerarcas designados por el gobierno en el CFE renuncien a sus cargos.

Además, varios docentes en esa red social cuestionaron la respuesta pública del organismo. Por ejemplo, el integrante de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) Andrés Bentancor señaló que es un “mensaje lamentable” para docentes y estudiantes, que pueden enfrentarse a duras sanciones si cometen plagio.

Además, desde Fenapes y el FA se vinculó este episodio con el posgrado que en su momento dijo tener la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, que en realidad era un curso de educación permanente de la Universidad de la República (Udelar). Por ejemplo, el diputado del FA Enzo Malán tuiteó que “las credenciales para una reforma educativa” del actual gobierno son “inventarse posgrados y plagiar documentos”.

Las credenciales para una reforma educativa: inventarse posgrados y plagiar documentos. La reforma sin forma. — Enzo Malán Castro (@EnzoMalanCastro) July 25, 2022

Varios académicos también rechazaron el proceder del CFE y reclamaron que debe haber consecuencias políticas. En esa línea, el profesor grado 5 del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar consideró que se trata de “un escándalo sin precedente en la historia de la educación” uruguaya. “La dignidad indica que las autoridades que aprobaron este documento deben poner sus cargos a disposición. No hay excusas”, escribió en la misma red social.