Tras las ocupaciones de centros educativos que distintos gremios estudiantiles de Formación en Educación vienen realizando desde este lunes, el Consejo de Formación en Educación (CFE) les ofreció una mesa de negociación para el viernes, con un plazo de respuesta hasta las 19.00 de este miércoles para luego, a las 20.00, reunirse y evaluar la respuesta de los estudiantes, según confirmó a la diaria la consejera docente, Rosana Cortazzo.

Elina Moreno, integrante del Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), explicó a la diaria que la propuesta fue a los siete gremios que hasta ayer estaban ocupando: el CEM, el Centro de Estudiantes del IPA, el Centro de Estudiantes del Centro Regional de Profesores (Cerp) del Este, el Centro de Estudiantes del Cerp Sur de Atlántida, el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente de la Costa, la Asociación de Estudiantes de Educación Social, y el Centro de Estudiantes del Cerp del Centro.

Este miércoles se ocuparon también el Instituto de Formación Docente de Canelones y de Florida, y si bien por parte de las autoridades estos centros no fueron agregados a la convocatoria, la idea de los gremios es que “participen todos los centros que ocupen y de ahora en más también”.

Aunque la respuesta afirmativa o negativa ante la propuesta de la mesa de negociación sea hasta las 19.00, Moreno contó que a través del funcionamiento de una coordinación permanente entre todos los gremios se llegó a la decisión de que aceptarán la instancia.

Se prevé, a su vez, que los centros continúen por tiempo indefinido con las medidas de ocupación con asambleas y actividades, y convocar a una movilización para ese mismo viernes, junto al Sindicato de Docentes de Formación en Educación y otros, aunque esta iniciativa aún “se está armando”.

Por otro lado, la estudiante se refirió a la declaración pública del CFE resuelta en la sesión del martes, en la que se analizaron las ocupaciones. La declaración tuvo la aprobación de los tres consejeros designados por el gobierno, pero no fue apoyada por la consejera docente, Rosana Cortazzo, ni por la estudiantil, Génesis Gallardo.

Comunicado sobre la ocupación de centros de estudio dependientes del Consejo de Formación en Educación de la @ANEP_Uruguay pic.twitter.com/jEbNWvJXjg — CFE - ANEP (@cfe_anep) August 17, 2022

“Como coordinación y como CEM estamos absolutamente en contra del comunicado del CFE, que nos parece una clara amenaza”, manifestó Moreno. Según dijo, es “importante remarcar” este punto, porque por más que no pusieron un plazo para la desocupación de los centros, el comunicado dice “entre líneas” que si continúa la medida de ocupación el CFE tomará acciones, “cargando la responsabilidad en nosotros y no en ellos”, planteó la estudiante.

En la declaración, el consejo sostiene que “siempre ha tenido sus puertas abiertas al diálogo y al intercambio de ideas y opiniones constructivas”. En ese sentido, el CFE “rechazó” la ocupación de los institutos y centros que gestiona, y considera que es “una medida que no favorece al diálogo”, que “inhibe el derecho de los estudiantes que no están de acuerdo con dicha medida”, además de “afectar” el derecho al trabajo. Por otra parte, se “exhorta” a los estudiantes que están ocupando los locales “a deponer dicha medida”, porque, de lo contrario, “se hará necesario” que el organismo tome otras medidas que no son mencionadas.