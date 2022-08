“Hoy somos siete, siete centros de todo el país que en Formación en Educación nos organizamos para ocupar nuestras instituciones, parar la clase, parar la vida institucional, para mostrar que hay valores que son más importantes que tener clase, que hacer un parcial o que salvar una materia. Que la educación del pueblo sea digna y de calidad es algo que está por encima de todas estas cuestiones”, manifestaron en una declaración en conjunto los siete gremios de estudiantes de Formación en Educación, que este martes están ocupando su centro educativo.

El Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), el Centro de Estudiantes del Centro Regional de Profesores (Cerp) del Este (Cepes), el Centro de Estudiantes del Cerp Sur de Atlántida (Ceca), el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente de la Costa (CEIFD), la Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES) y el Centro de Estudiantes del Cerp del Centro (CECC), ubicado en Florida y que ocupó a partir de este martes, son los gremios estudiantiles que firmaron el comunicado.

Para los estudiantes, los cambios que se quieren implementar van “en contra directamente de los intereses” de estudiantes y trabajadores y por eso no van a “bajar los brazos hasta ponerle un freno a esta reforma nefasta que se quiere implementar”.

En este marco, desde el lunes, centros educativos como el Instituto de Profesores de Artigas (IPA), los Institutos Normales (IINN) de Montevideo, el Instituto de Educación Social y los CERP del Este, del Centro y del Sur, han sido ocupados por sus estudiantes, que en ese marco organizaron asambleas, plenarios, conversatorios y algunas actividades artísticas.

En la manifestación conjunta, los gremios afirmaron que dentro de la reforma educativa que pretende implementar la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a partir de 2023 “se quiere instalar cargos de dinamizadores, cargos creados a dedo para los que se van a destinar 60 millones de pesos”. Plantearon, entonces, que ese dinero se redireccione “para las cosas que realmente importan”, por ejemplo, “para becas para estudiantes, para que las residencias no se lluevan, para que los ómnibus amarillos nos lleven a nuestros centros, para que no tengamos que trabajar ocho horas por dos mangos para ver cómo pagar las fotocopias”, según enumeraron.

Por otro lado, vieron “con total preocupación” que “mientras se nos caen los techos y tenemos instituciones con peligro de derrumbe, se prefiere tapar los muros que los estudiantes decidimos pintar”.

En última instancia, remarcaron que el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, Victor Pizzichillo, “ha dado claras demostraciones de su incapacidad de dirigir la gestión del consejo, porque desde que asumió su cargo ha presionado a las directoras para meter estudiantes a dedo por clientelismo político y no le ha dedicado siquiera el tiempo suficiente para la planificación de la reforma”, señalaron, en alusión a las denuncias de presiones para anotar a la hija de una jerarca de la Intendencia de Maldonado en la carrera de Maestro en Primera Infancia en ese departamento.

Asimismo, hicieron referencia al plagio efectuado en el documento de la reforma y arguyeron que “en vez de pensar las necesidades de nuestra educación, [Pizzichillo] copia y pega documentos elaborados en Argentina. Si nosotros hacemos plagio, perdemos la calidad de estudiantes, corresponde que el presidente pierda su cargo”.

Desde los gremios de los centros de formación docente invitaron a los de secundaria a acompañarlos en la lucha y, además de adherirse a las reivindicaciones, pidieron a los estudiantes del CFE que “no se sumen a las clases”. En esa línea, solicitaron a los docentes que “no acompañen la asquerosa medida que el Consejo quiere implementar de continuar dando clases de manera virtual” ante las ocupaciones y a quienes integran los gremios les plantearon que apoyen lo que plantea el estudiantado. “Mañana seremos muchos más, no tengan duda”, aseguraron.

Los docentes también paran

“Solidarizándose” con el CEM, pero también con los demás gremios estudiantiles que se están movilizando, este martes los docentes de los IINN de Montevideo pararon por 24 horas.

A través de un comunicado del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), que ayer se declaró en preconflicto, reafirmaron que tanto estudiantes como profesores “de todo el país en casi todos los centros hemos dicho en todas las instancias en las que tuvimos que nos oponemos a esta reforma curricular -que quieren llamar transformación- porque supone una falsa participación, donde la ‘opinión’ tiene que ir encorsetada en planillas acordes a un perfil de egreso de docentes, que es competencial y mercantil, que no aceptamos y resistimos”.

A la vez, denunciaron el plagio del documento de la reforma que, “lejos de retirarse para revisión, siguió su curso; sin asumir responsabilidad de parte del CFE como autor corporativo que es”.

En resumidas cuentas, aseguraron que “la lucha de las y los estudiantes es nuestra” y especificaron que se trata de “una lucha por condiciones dignas para estudiar, con un local acorde a la matrícula y que albergue a todas las carreras” que forman a maestros. Además, mencionaron “especialmente” su compromiso “con una formación de educadores y docentes crítica y situada, que sea al servicio del pueblo y no de un mercado de titulaciones”.

“Sorpresa” desde el CFE ante las ocupaciones

“La verdad que esto nos tomó por sorpresa”, dijo a la diaria Pizzichillo, al respecto de las ocupaciones estudiantiles. Al jerarca le llamó la atención porque, según aseguró, se venía “trabajando muy bien”: “Los estudiantes tienen un consejero electo en el Consejo y, además, en los ámbitos hay otras representaciones estudiantiles, incluso veníamos trabajando con los gremios estudiantiles, y se habían acordado algunas mejoras para el IPA, como concretar los televisores en los salones”. También mencionó que se había logrado “avanzar” en la obra del Instituto de Formación en Educación Social, que estaba prevista para 2023 y vimos cómo podíamos solucionar para adelantar”, ya que desde AEES denuncian que el edificio está en peligro de derrumbe desde 2015.

Por otro lado, afirmó que en los IINN de Montevideo “se viene trabajando en la recuperación de salones”. En cuanto al rechazo y las puntualizaciones sobre la reforma curricular, Pizzichillo dijo que es un tema que desde formación docente se viene trabajando desde “hace diez años por lo menos”, con “consultas internas, externas, informes, aportes”. Por tanto, según el presidente del CFE, “no es una agenda que surge de la galera, sino que es un trabajo que viene realizándose y ahora está llegando el tiempo de concretar”.

Asimismo, recalcó que actualmente “se ha generado un cronograma de consulta sobre propuestas concretas” y que “sobre esas propuestas se esperan los aportes en el acuerdo y en el desacuerdo, porque a veces no se está de acuerdo, pero hay una propuesta alternativa”. Según Pizzichillo, los insumos que vienen recogiendo de docentes y estudiantes “son muy significativos”; es el momento de cerrar “lo que reclama la sociedad en su conjunto, que no implica desconocer la opinión de nadie, sino que se integra la opinión de todos”, sentenció, y agregó que, “evidentemente, esta transformación en cinco o diez años se va a volver a revisar, porque los requerimientos de la sociedad van cambiando”.

Otro de los reclamos en el marco de las ocupaciones han sido los recortes presupuestales, que repercuten en las horas docentes y las becas estudiantiles. A propósito, Pizzichillo manifestó: “Yo voy a ser muy enfático, acá no hay recorte de nada, porque incluso nosotros tenemos 30 becas más que los números anteriores, lo cual demuestra una mayor inversión en becas”. Aún así, admitió que “capaz no sea suficiente, porque uno siempre aspira a más”.

En relación a los docentes, el año pasado terminó con “más de 500 cursos” y que en marzo de 2022 se ejecutó la misma cantidad de horas con las que se había finalizado el año pasado: “Entonces, no tenemos recorte presupuestal”, concluyó. En la misma línea, señaló que hubo un aumento de horas docentes a través de la transformación de algunas modalidades semilibres a semipresenciales. Por último, recalcó que están “trabajando en procurar todo lo que es el proceso de la oferta educativa para 2023”.

Ante las denuncias de que la responsabilidad política del plagio recae en su persona por ocupar la presidencia del CFE, Pizzichillo respondió que “primero, somos un Consejo, y las resoluciones, se adopten por una mayoría o por unanimidad, son de un Consejo”. En segunda instancia, reconoció que hubo “un error” y que desde el CFE ya lo han “asumido públicamente” a través de un comunicado. “No estamos diciendo que está perfecto, son errores, porque es un documento borrador. Cuando esté el plan final se verán todas esas cuestiones, que seguramente ese documento va a sufrir muchas modificaciones porque hay aportes que se están reflexionando”, concluyó.

Declaración por mayoría

En la sesión del CFE de este martes se analizaron las ocupaciones en varios centros de formación y los tres consejeros designados por el gobierno aprobaron una declaración pública del organismo, que no fue apoyada por la consejera docente, Rosana Cortazzo, ni por la estudiantil, Génesis Gallardo. La declaración, a la que accedió la diaria, sostiene que el consejo “siempre ha tenido sus puertas abiertas al diálogo y al intercambio de ideas y opiniones constructivas”.

En ese sentido, el CFE “rechazó” la ocupación de los institutos y centros que gestiona y considera que es “una medida que no favorece al diálogo” y que “inhibe el derecho de los estudiantes que no están de acuerdo con dicha medida”, además de “afectar” el derecho al trabajo. En la declaración se “exhorta” a los estudiantes que están ocupando los locales “a deponer dicha medida”, porque, de lo contrario, “se hará necesario” que el organismo tome otras medidas que no son mencionadas. Hasta el momento, el CFE no ha pedido el desalojo en ninguno de los centros.

Si bien Cortazzo y Gallardo se han quejado de que sus opiniones y las de sus representados no son tenidas en cuenta por el organismo, el CFE recordó que los estudiantes cuentan con un consejero electo que los representa, y por lo tanto se los “invita” a “hacer uso de su representación legítima y de todas las instancias institucionales”.

Ese punto fue respondido por la consejería estudiantil en un comunicado, que aclara que pidió “insistentemente” a los consejeros políticos que no incluyeran tal “invitación”. Gallardo y su equipo sostienen que ello “deslegitima la capacidad de acción gremial” y “demuestra falta de comprensión” sobre las organizaciones estudiantiles, ya que los centros y asociaciones de estudiantes tienen la capacidad de decidir cuáles son las vías correctas para realizar los reclamos.

Gallardo respalda la acción gremial de los estudiantes y sus reivindicaciones, que han sido “sistemáticamente ignoradas”, según sostiene. Por su parte, rechaza que las ocupaciones vayan en contra del derecho a estudiar y a trabajar, “en tanto se deposita la totalidad de la responsabilidad de las medidas de lucha sobre el estudiantado, sin atender la responsabilidad del Consejo” para generar el contexto “que lleva” a que dichas medidas se tomen. En suma, se cuestiona que “en lugar de priorizar el diálogo se recurre a la amenaza del estudiantado organizado”. Finalmente, Gallardo manifiesta que está “a disposición” para trasladar planteos al plano institucional, pero no pretende “reemplazar” la capacidad de acción de los gremios, ni que la consejería “sea utilizada para deslegitimar las decisiones del estudiantado organizado”.

Según supo la diaria, la medida de ocupación está siendo considerada en otros CERP e institutos de formación docente (IFD) del interior. Por ejemplo, este miércoles serán ocupados los IFD de Canelones y Florida y el conflicto también será valorado por estudiantes del CERP del Norte, con sede en Rivera.